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Galatasaray hakkında çarpıcı iddia! Okan Buruk yerine ikinci yarıda farklı hoca...

Galatasaray'ın sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalmasının ardından Usta spor yazarları köşelerinde mücadeleyi kaleme aldı. Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Serkan Korkmaz; kadro yetersizliğine, transfer gecikmelerine ve takımdaki eksikliklere dikkat çekerek çarpıcı uyarılarda bulundu.

Galatasaray hakkında çarpıcı iddia! Okan Buruk yerine ikinci yarıda farklı hoca...
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak sezona puan kaybıyla başlayan Galatasaray, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sabah Gazetesi yazarları Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Serkan Korkmaz, sarı-kırmızılılardaki son durumu köşelerinde değerlendirdi.

LEVENT TÜZEMEN: "PUAN KAYBININ BAŞ SORUMLUSU YÖNETİMDİR"

Galatasaray hakkında çarpıcı iddia! Okan Buruk yerine ikinci yarıda farklı hoca... 1

Galatasaray'ın belirgin bir kadro zafiyeti yaşadığını vurgulayan Levent Tüzemen, transferdeki gecikmeler nedeniyle yönetimi hedef aldı:

"Galatasaray'ın kadro konusundaki yetersizliğini herhalde yönetim görmüştür. Okan Buruk'un kulübede sahaya süreceği bir tane hücum oyuncusu yoktu. Sane kötü oynuyor, yedeği yok. Rakip 10 kişi kalmış, oyuna sokacağın ikinci golcün yok. Bu plansızlığın bedelini Galatasaray, Çorum maçında fazlasıyla yaşadı. Devler Ligi'nde mücadele edecek takımın yaşadığı kadro zafiyeti hiç yakışmadı. Dursun Özbek'in transferde bu kadar geç kalmasına akıl erdiremiyorum. Puan kaybının baş sorumlusu öncelikle transferleri geciktiren yönetimdir. G.Saray'ın orta sahaya, 10 numaraya, ikinci santrfora, sol stopere ve kanat oyuncusuna ihtiyacı var." (SABAH)

MUSTAFA ÇULCU: "OSIMHEN'İ PAMUKLARA SARMALILAR"

Galatasaray hakkında çarpıcı iddia! Okan Buruk yerine ikinci yarıda farklı hoca... 2

Takımın hücum çeşitliliğinden yoksun olduğunu belirten Mustafa Çulcu, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in performansına dikkat çekti:

"Tüm takımlar şifreleri kırdı ve alternatif çözüm üreterek alan bırakmıyorlar. Galatasaray’da cümle alem yaratıcı bir 10 numaraya ihtiyaç olduğunu görüyor. Bu eksiklik ne Yunus ile ne de Sara ile giderilemiyor. Galatasaray’da hücum çeşitliliği yok. Mental yorgunluk ve savunmada sıkıntı var. Osimhen’in bireysel beceri ve çabaları beraberliği getirdi. Galatasaray, Osimhen’i pamuklara sarmalı... Hakem kararlarına bakarsak; Galatasaray’ın attığı golde Yunus ofsayt, iptal doğru. 70’te Kyziridis’e gösterilen kırmızı kart da doğru karardı." (SABAH)

SERKAN KORKMAZ: "LİGİN İKİNCİ YARISINA BAŞKA HOCA GELEBİLİR"

Galatasaray hakkında çarpıcı iddia! Okan Buruk yerine ikinci yarıda farklı hoca... 3

Sarı-kırmızılı kulüpteki kriz atmosferinin derinleşebileceğini iddia eden Serkan Korkmaz ise radikal değişikliklerin yaşanabileceğini öne sürdü:

"Maçın bitimine yarım saat var, Çorum karşısında evinde 2-1 yenik durumdasın; sen oyuna Lemina ile Eren'i alıyorsun, rakip ise Thiam'ı... Cimbom için gerçeklerle yüzleşmenin tam zamanı. Birkaç haftaya hoca değişikliği, devre arası seçim gibi radikal gelişmeler kimi şaşırtır ki? Geçen senenin ideal kadrosu olduğu gibi sahadaydı, demek ki sorun topçularda değil. Yönetim ve teknik heyet birbirlerini suçlayana kadar takkeleri önlerine koyup camiaya umut aşılamak zorunda. Önümüzdeki yılı bırakın, ligin ikinci yarısına bile aynı başkan ve aynı hocayla başlayamayabilir Galatasaray." (SABAH)

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