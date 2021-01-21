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Galatasaray Halil Dervişoğlu'nun peşinde

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.01.2021 11:45 | Son Güncelleme

Galatasaray transferde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı kırmızılılar, Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu’nu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray Halil Dervişoğlu'nun peşinde

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ediyor. İrfan Can Kahveci, Onyekuru ve Mostafa Mohamed için girişimlerde bulunan sarı kırmızılılar, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Galatasaray’ın, İngiltere Championship ekiplerinden Brentford forması giyen Halil Dervişoğlu’nu listesine aldığı belirtildi. Ümit Milli Takımı'nda da görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak gelebileceği öğrenildi.

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Teknik direktör Fatih Terim’in de kadrosunda görmek istediği Halil'e Süper Lig'den başka talipler de var. Ancak Galatasaray'ın bu transferi bitirmeye yakın olduğu gelen haberler arasında. Halil Dervişoğlu, futbola Hollanda ekibi Sparta Rotterdam alt yapısında başladı.

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Hücum bölgesinde santrfor ve kanat pozisyonlarında görev alabilen 21 yaşındaki futbolcu, Ekim 2020'de Twente’den Brentford’a transfer oldu. Halil, İngiltere Championship'te 9 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Sparta Rotterdam forması ile 58 maçta 16 kez filleri havalandıran genç futbolcu, Ümit Milli Takım'da da 11 karşılaşmada 8 kez gol sevinci yaşadı.

(TRT SPOR)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ufff bombaya gell ...
:))))
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