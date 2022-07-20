Galatasaray, Haris Seferovic'i KAP'a bildirdi! Kolundaki dövmeyi gösterdi ve ''Boşnak olduğum için...''

Transfere hız kesmeden devam eden Galatasaray, kiralık olarak anlaşma sağladığı Haris Seferovic'i KAP'a bildirdi. Yıldız oyuncunun maliyet detayları da belli oldu. Galatasaraylı taraftarlar Seferovic'in maliyetini görünce ''sudan ucuz transfer'' yorumunda bulundu.

İŞTE MALİYETİ

Galatasaray, Haris Seferovic'in şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Kiralama bedeli: 1 milyon euro

Satın alma opsiyonu: 2.5 milyon euro

Yıllık maaş: 2.3 milyon euro maaş

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel Futbolcu Haris Seferovic ve Kulübü Sport Lisboa E Benfica-Futebol, S.A.D. ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.000.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir."

"BOŞNAK OLDUĞUM İÇİN MÜSLÜMANIM"

Seferovic: "Boşnak olduğum için Müslümanım. İslamı simgeleyen sembol olduğu için bunu yaptırmak istedim. En sevdiğim dövme. Çok güzel bir şehre ve çok büyük bir kulübe geldim. Bir ev bulacağım ve hızlı bir şekilde adapte olacağım. Antrenman ve maçlara hazırlanacağım. Yeni katılan oyuncular olarak birbirimize ve maçlara adapte olacağız. Şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Galatasaray şampiyonluğa oynayan bir takım."

SEFEROVIC'İN KARİYERİ

Kariyerine İsviçre'de başlayan Bosna Hersek asıllı santrfor, sırasıyla Grasshoppers, Fiorentina, Neuchatel Xamax, Lecce, Novara, Real Sociedad, Eintracht Frankfurt ve Benfica'da forma giydi.

Benfica'da 2017'den bu yana top koşturan Seferovic, 187 resmi maçta 74 kez fileleri havalandırdı. Kariyerinde toplam 421 resmi maça çıkan 30 yaşındaki golcü futbolcu, 124 kez gol sevinci yaşadı.

İsviçre Milli Takımı'nın da formasını terleten Haris Seferovic, 86 karşılaşmada 25 gol attı.



