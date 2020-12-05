SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray - Hatayspor | CANLI

Galatasaray - Hatayspor | CANLI

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.12.2020 19:01 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray evinde Hatayspor'u ağırlıyor. İşte Galatasaray - Hatayspor maçı canlı anlatımı...

Galatasaray - Hatayspor | CANLI

CANLI | GALATASARAY - HATAYSPOR

1' İlk düdük geldi, mücadele başladı...

6' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Munir tek yumrukla uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.

Hatayspor: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide, Diouf

HATAYSPOR İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

ASLAN, 20 PUANLA 2. SIRADA

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

SON 5 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı.

Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Galatasaray'da Taylan Antalyalı sevinci!Galatasaray'da Taylan Antalyalı sevinci!
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması
Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması
Plajlar tamamen onlara kaldı
Plajlar tamamen onlara kaldı
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!
Balotelli'nin resmi imzası an meselesi
Balotelli'nin resmi imzası an meselesi
Galatasaray'dan transfer teklifi
Galatasaray'dan transfer teklifi
Lidere Ankara'da büyük şok
Lidere Ankara'da büyük şok
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
G.Saray'ın yeni hocası belli oldu
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
İrfan Can Kahveci istedi, Sörloth 'hayır' dedi!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Garry Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor!
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!
Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş bombası!
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
Fenerbahçe'ye transfer teklifi
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
''Senegal'de timsah yiyordu, geldi burada topçu oldu''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray - Hatayspor | CANLI
Galatasaray - Hatayspor | CANLI
Galatasaray - Hatayspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray - Hatayspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray'dan Younes Belhanda'ya yeni teklif
Galatasaray'dan transfer teklifi
Galatasaray'da Taylan Antalyalı sevinci!
Galatasaray'da Taylan Antalyalı sevinci!
Galatasaray'da Taylan Antalyalı antrenmana çıkmadı
Galatasaray'da Taylan Antalyalı şoku!
Radamel Falcao'nun yerine Ahmed Musa geliyor
Falcao'nun yerine o geliyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.