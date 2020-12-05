Galatasaray - Hatayspor | CANLI

CANLI | GALATASARAY - HATAYSPOR

1' İlk düdük geldi, mücadele başladı...

6' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu kaleci Munir tek yumrukla uzaklaştırdı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih Öztürk, Emre Taşdemir, Marcao, Donk, Linnes, Taylan, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Feghouli, Oğulcan, Diagne.

Hatayspor: Munir, Popov, Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide, Diouf

HATAYSPOR İLE İLK RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

ASLAN, 20 PUANLA 2. SIRADA

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

SON 5 MAÇTA 13 PUAN TOPLADI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçının 4'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu maçlarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Çaykur Rizespor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı.

Galatasaray, son 5 karşılaşmasında hanesine 13 puan yazdırdı.

