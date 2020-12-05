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Galatasaray - Hatayspor maçı ilk 11'leri belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.12.2020 18:04 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Hatayspor ile tarihinde ilk kez karşılaşacak.

Galatasaray - Hatayspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.,

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

İLK 11'LER

GALATASARAY
Fatih Öztürk
Linnes
Donk
Marcao
Emre Taşdemir
Taylan
Emre Akbaba
Emre Kılınç
Feghouli
Oğulcan
Diagne

HATAYSPOR
Munir
Burak
Santos
Billong
Katranis
Sackey
Traore
Aabid
Ribeiro
Ouali
Diouf

İLK RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

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