Galatasaray - Hatayspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.,
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.
Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.
GALATASARAY
Fatih Öztürk
Linnes
Donk
Marcao
Emre Taşdemir
Taylan
Emre Akbaba
Emre Kılınç
Feghouli
Oğulcan
Diagne
HATAYSPOR
Munir
Burak
Santos
Billong
Katranis
Sackey
Traore
Aabid
Ribeiro
Ouali
Diouf
Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.
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