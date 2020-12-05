Galatasaray - Hatayspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.,

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 20 puanı bulunuyor.

Atakaş Hatayspor ise ligde oynadığı 7 müsabakada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

İLK 11'LER

GALATASARAY

Fatih Öztürk

Linnes

Donk

Marcao

Emre Taşdemir

Taylan

Emre Akbaba

Emre Kılınç

Feghouli

Oğulcan

Diagne

HATAYSPOR

Munir

Burak

Santos

Billong

Katranis

Sackey

Traore

Aabid

Ribeiro

Ouali

Diouf

İLK RANDEVU

Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon sonunda lige yükselen Akdeniz temsilcisi ile bu kulvarda ilk maçını yapacak.

