SPOR

Galatasaray HDI Sigorta 3'te 3 yaptı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.10.2019 09:14 | Son Güncelleme

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek ligde 3'te 3 yaptı.

Galatasaray HDI Sigorta 3'te 3 yaptı

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Beşiktaş ile Galatasaray HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar 17-25, 18-25, 25-23 ve 19-25’lik setlerle siyah beyazlılara 3-1’lik üstünlük sağlayarak mücadeleden galip ayrıldı.

Galatasaray HDI Sigorta, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında 25 Ekim Cuma günü saat 18.30'da derbi müsabakasında Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak. Beşiktaş ise 26 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Eczacıbaşı Vitra'ya konuk olacak.

Yemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımıYemeklerin ana malzemesi soğanın sağlık açısından 4 farklı kullanımı
Çağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finaldeÇağla Büyükakçay Macaristan'da yarı finalde
Hatice Kübra İlgün bronz madalya kazandıHatice Kübra İlgün bronz madalya kazandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Vestel Venüs Sultanlar Ligi Galatasaray HDI Sigorta Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Bir darbe daha! Reddetti

Bir darbe daha! Reddetti

Kartal ağır yaralı

Kartal ağır yaralı

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz şoku

Beşiktaş'ta derbi öncesi Burak Yılmaz şoku

Elneny-Korcan pozisyonu maça damga vurdu

Elneny-Korcan pozisyonu maça damga vurdu

Schalke'den skandal uyarı

Schalke'den skandal uyarı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

MKE Ankaragücü, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

El Clasico: 26 Ekim'de oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi

El Clasico: 26 Ekim'de oynanacak Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik endişeleri nedeniyle ertelendi

"Camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

"Camiamızı ve taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz"

El Clasico - La Liga: 26 Ekim'deki maç Barcelona yerine Madrid'de oynansın

El Clasico - La Liga: 26 Ekim'deki maç Barcelona yerine Madrid'de oynansın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.