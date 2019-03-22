SPOR

Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükselen ilk takım oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 22.03.2019 15:20 | Son Güncelleme

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Volley açılış karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 devirerek adını yarı finale yazdırdı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan Fulden Ural (17) gözüne gelen bir top sonrası sakatlanarak sahadan ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 devirerek adını yarı finale yazdırdı.

Yüzüne top geldi

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley final etabı İzmir'de başladı.

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley final etabı İzmir'de başladı.

Organizasyonun ilk gününde çeyrek final maçlarında Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Organizasyonun ilk gününde çeyrek final maçlarında Galatasaray HDI Sigorta ile Aydın Büyükşehir Belediyespor, TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Rakibini 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Rakibini 3-2 mağlup eden Galatasaray HDI Sigorta, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da son sette yüzüne top gelen Fulden Ural oyuna devam edemedi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da son sette yüzüne top gelen Fulden Ural oyuna devam edemedi.

Galatasaray HDI Sigorta, yarı finalde Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor maçının galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray HDI Sigorta, yarı finalde Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor maçının galibiyle karşılaşacak.
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Galatasaray HDI Sigorta Aydın Büyükşehir Belediyespor İzmir Vestel Venüs Atatürk Spor Kompleksi Fulden Ural

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