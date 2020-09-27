Galatasaray hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü! İşte o ilginç detay...

Fenerbahçe'yle oynanan ve 0-0'lık eşitlikle sona eren derbi maçta Galatasaray, muhtemel kural hatası nedeniyle hükmen mağlubiyetin eşiğinden döndü.
Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.
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