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Galatasaray hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü! İşte o ilginç detay...

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 21:57 | Son Güncelleme

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 0-0 sona eren derbi mücadelesinde sarı-kırmızılı ekip, muhtemel kural hatasının eşiğinden döndü. Oyundan çıkmasını fark edemeyip sahada kalan Falcao nedeniyle oyuncu değişikliği sırasında 12 kişiyle sahada kalan sarı-kırmızılılar, teknik ekibin uyarısıyla Kolombiyalı golcüyü kenara aldı ve hata telafi edildi.

Galatasaray hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü! İşte o ilginç detay...

Fenerbahçe'yle oynanan ve 0-0'lık eşitlikle sona eren derbi maçta Galatasaray, muhtemel kural hatası nedeniyle hükmen mağlubiyetin eşiğinden döndü.

FALCAO ÇIKMAYINCA SAHADA 12 KİŞİ OLDU

Maçın 70. dakikasında Galatasaray üç oyuncu değişikliği birden yaptı. Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel, Arda Turan'ın yerine Oghenekaro Etebo, Radamel Falcao'nun yerine ise Mbaye Diagne girdi. Ancak değişiklik sırasında tabelanın kaldırılmamasından dolayı oyundan çıkması gerektiğini fark edemeyen Falcao sahada kaldı. O sırada oyuna Diagne de dahil olunca ev sahibi takım sahada 12 kişi oldu.Bu sırada Galatasaraylı futbolcular oyuna başlamak üzereyken teknik ekibin uyarısıyla değişiklik tabelası kalktı ve Falcao kenara geldi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
cinconun arkasinda hakemler oldugu sürece yenilmez hakem palabiyik bircok hareketi görmezden geldi cinconlu topcularin.
fenev de hakem ali palabıyık la beraber 12 kişi idi yani sıkıntı yok
Fenere gelince hepsi aptallaşiyor mk.!!! Ahh Fatih hoca bu Arda içi geçmiş karpuz gibi tat vermiyor artık..bu Ardayi oynatcan diye Taylan geberdi tek başına orta sahada!!! Allah sizi bildiği gibi yapsın!!!Etobo Ömer Bayram ikinci yarı dakika 50 sahada olmalıydı!!!!
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