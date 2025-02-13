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Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! AZ Alkmaar maçı öncesi flaş sözler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.02.2025 14:56
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Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Tugay Kerimoğlu, sarı-kırmızılılar hakkında yorumlarda bulundu. Takımın içinde bulunduğu durum hakkında konuşan Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ı bekleyen olası tehlike hakkında konuştu.

Galatasaray'ı bekleyen tehlikeyi açıkladı! AZ Alkmaar maçı öncesi flaş sözler...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu maçında Galatasaray, AZ Alkmaar'a konuk olacak. Zorlu deplasman öncesi Tugay Kerimoğlu'ndan uyarılar geldi.

"GALATASARAY 4'LÜ DE OYNAYABİLİR"

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"Galatasaray 4'lü de oynayabilir. Sol bekte Berkan, stoperler Cuesta, Abdülkerim, sağ bekte ise Kaan da oynayabilir. Sallai'yi de sağ beke çekebilir, Barış'ı da çekebilir hiç belli olmaz. Yoklukta, senin o bölgelerde orijinlerin olmasa bile bunu oynayabilme şansın var."

"PROBLEM YAŞAYABİLİR"

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"Önemli olan şey ilk maçın deplasman. 3'lü savunma anlamında Galatasaray, bir önceki maçlardaki gibi oynama düşüncesine kapılırsa problem yaşayabilir. Çünkü hamle sayısı azalacak, yedek kulübesi zayıflayacak."

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AZ Alkmaar AZ Alkmaar
-
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
galatasaray
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