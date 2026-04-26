Galatasaray'ı öne geçiren Osimhen'den flaş hareket!

Galatasaray, dev derbide Osimhen'in golüyle Fenerbahçe karşısında öne geçti. Yıldız golcünün golden sonra yaptığı o olay hareket geceye damga vurdu.

Galatasaray'ı öne geçiren Osimhen'den flaş hareket!
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu ve şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol perdesi ilk yarının son anlarında açıldı. Tansiyonun bir an olsun düşmediği karşılaşmada sahneye çıkan isim, ev sahibi ekibin dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen oldu.

İLK YARININ SONUNDA KİLİDİ AÇTI

Çıktığı maçlarda performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı süperstar Victor Osimhen, fırsatçılığını konuşturarak topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi ve takımını soyunma odasına 1-0 önde götüren o kritik gole imzasını attı.

GOLDEN SONRA YAPTIĞI HAREKET ORTALIĞI KARIŞTIRDI

20:00 70'
Galatasaray Galatasaray
2 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fenerbahçe'de Ederson ile hakem Yasin Kol kafa kafaya geldi!Fenerbahçe'de Ederson ile hakem Yasin Kol kafa kafaya geldi!
Galatasaray'dan Yasin Kol'a penaltı tepkisi! Ortalık karıştıGalatasaray'dan Yasin Kol'a penaltı tepkisi! Ortalık karıştı
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

19 yaşındaki genci benzin döküp canice yaktılar

Büyük ters köşe! TFF'nin Osimhen kararı belli oldu

Büyük ters köşe! TFF'nin Osimhen kararı belli oldu

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Melike Şahin saçlarını kısacık kestirdi! İşte yeni imajı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

Erdoğan imzaladı ibare kaldırıldı! Artık o şart geçerli değil

