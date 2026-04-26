Galatasaray'ı öne geçiren Osimhen'den flaş hareket!

Trendyol Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu ve şampiyonluk düğümünün çözüleceği dev Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde gol perdesi ilk yarının son anlarında açıldı. Tansiyonun bir an olsun düşmediği karşılaşmada sahneye çıkan isim, ev sahibi ekibin dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen oldu.

İLK YARININ SONUNDA KİLİDİ AÇTI

Çıktığı maçlarda performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Nijeryalı süperstar Victor Osimhen, fırsatçılığını konuşturarak topu Fenerbahçe ağlarına gönderdi ve takımını soyunma odasına 1-0 önde götüren o kritik gole imzasını attı.

GOLDEN SONRA YAPTIĞI HAREKET ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Derbide kilidi açan bu kritik golün ardından RAMS Park adeta yıkılırken, asıl fırtına Osimhen'in gol sevincinde koptu. Golün coşkusunu tribünlerle paylaşan yıldız oyuncu, sevincinin devamında kameralara dönerek kolundaki alçıyı gösterdi ve 'ağlama' hareketi yaptı. Dev derbide tansiyon bu hareketle birlikte bir kez daha tavan yaptı.