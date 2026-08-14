Galatasaray için Batrakov transferi bitmek üzere! Son söz Rus Demiryolları'nda

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın genç yıldızı Aleksey Batrakov için kesenin ağzını açtı. Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, çarşamba günü Rus kulübüne bonuslar hariç 25 milyon euro değerinde resmi teklif iletti.

Teklifin bonuslarla birlikte 25+3 milyon euro seviyesine ulaşabileceği belirtildi.

BATRAKOV İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın, Aleksey Batrakov ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ifade edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde 20 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymek için 4 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı.

Batrakov'un yıllık ücretinin ise 3,5-4 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor.

GÖZLER LOKOMOTİV MOSKOVA'DA

Galatasaray cephesinde gözler artık Lokomotiv Moskova'nın vereceği yanıta çevrildi. Sarı-kırmızılıların son teklifini Rus kulübüne ilettiği ve transferin geleceği konusunda cevap beklediği kaydedildi.

LOKOMOTİV'DE KRİTİK ZİRVE

Transferin Rusya tarafındaki geleceği açısından da dikkat çeken bir gelişme yaşanacak. Rusya Demiryolları Başkanı Oleg Belozerov'un cumartesi günü Lokomotiv Moskova'nın Bakovka'daki tesislerine giderek kulübün genel müdürü Vladimir Rotenberg ile Batrakov transferini görüşeceği belirtildi.

Bu zirvenin ardından Lokomotiv yönetiminin Galatasaray'ın teklifine ilişkin kararını netleştirmesi bekleniyor.

Galatasaray, oyuncuyla anlaşma sağlarken, 25+3 milyon euroluk teklifin Lokomotiv Moskova tarafından kabul edilmesi halinde transferin tamamlanması için önünde son kritik aşama bulunuyor.

"RUS OYUNCU TRANSFERİ O KADAR ÇOK İSTİYOR Kİ..."

Ivan Karpov'un haberine göre Batrakov, Galatasaray'a transfer olmak için 3,5 milyon €'dan vazgeçti: Aleksey'in sözleşmesinde, oyuncu tarafının 20 milyon €'luk transferden %20 (4 milyon €) ve 25 milyon €'luk tutardan %30 (7,5 milyon €) pay alacağı maddesi bulunuyor. Rus oyuncu ve menajerleri takımdan ayrılmayı o kadar çok istiyorlar ki, sırf Türk ekibiyle bu anlaşma gerçekleşsin diye aradaki bu farktan feragat ettiler.