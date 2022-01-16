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Galatasaray için tehlike çanları çalıyor! Hatay tribünlerinden yapılan tezahürat sarı-kırmızılıları çıldırttı

16.01.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Torrent yönetiminde çıktığı ilk maçta Hatayspor'a 4-2 mağlup oldu. Mücadelenin sonlarına doğru Hatay tribünlerinden, "Galatasaray kümeye" tezahüratı karşılaşmayı ekranları başında izleyen sarı-kırmızılı taraftarları oldukça sinirlendirdi. Son 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, puan cetvelinde 13. sırada yer alıyor. Perşembe günü küme düşme potasındaki Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek G.Saray bu maçı da kaybetmesi durumunda ligin dibine bir hayli yaklaşacak.

Galatasaray için tehlike çanları çalıyor! Hatay tribünlerinden yapılan tezahürat sarı-kırmızılıları çıldırttı

Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenildi. Domenec Torrent yönetiminde ilk maçında sahadan istediğini alamayan sarı-kırmızılılar üst üste 2. mağlubiyetini alırken son 4 maçtan da yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi.

"GALATASARAY KÜMEYE"

Teknik direktör Fatih Terim döneminde yaşanan kötü gidişat, Domenec Torrent'le de sürüyor. İspanyol teknik direktör ilk maçında sahadan 4-2 mağlup ayrılırken maçın son anlarında Hatay tribünlerinden yapılan, "Galatasaray kümeye" tezahüratı sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.

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GALATASARAY KÜME DÜŞME POTASINA YAKLAŞIYOR

Hatayspor mağlubiyetiyle ligde 13. sırada kalan Galatasaray'ın küme düşme potasındaki Kasımpaşa'yla arasında 6 puan fark kaldı. İstanbul ekibiyle perşembe günü karşılaşacak sarı-kırmızılılar bu maçta alacakları olası bir mağlubiyetle düşme potasına bir hayli yaklaşacak.

süper lig cetvel

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Galatasaray Futbol Kulübü
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