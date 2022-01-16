Galatasaray için tehlike çanları çalıyor! Hatay tribünlerinden yapılan tezahürat sarı-kırmızılıları çıldırttı

Süper Lig'in 21. haftasının kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a 4-2 yenildi. Domenec Torrent yönetiminde ilk maçında sahadan istediğini alamayan sarı-kırmızılılar üst üste 2. mağlubiyetini alırken son 4 maçtan da yalnızca 1 galibiyet çıkarabildi.
Teknik direktör Fatih Terim döneminde yaşanan kötü gidişat, Domenec Torrent'le de sürüyor. İspanyol teknik direktör ilk maçında sahadan 4-2 mağlup ayrılırken maçın son anlarında Hatay tribünlerinden yapılan, "Galatasaray kümeye" tezahüratı sarı-kırmızılı taraftarları sinirlendirdi.
Hatayspor mağlubiyetiyle ligde 13. sırada kalan Galatasaray'ın küme düşme potasındaki Kasımpaşa'yla arasında 6 puan fark kaldı. İstanbul ekibiyle perşembe günü karşılaşacak sarı-kırmızılılar bu maçta alacakları olası bir mağlubiyetle düşme potasına bir hayli yaklaşacak.
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