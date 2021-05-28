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Galatasaray için uyarı: Sakın gitme

28.05.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu konuşulan Joe Aribo için İskoçya'dan mesaj geldi.

Galatasaray için uyarı: Sakın gitme

Celtic'in efsane isimlerinden Frank McAvennie, transferde adı Galatasaray ile anılan Joe Aribo'nun sarı-kırmızılı takıma gitmemesi gerektiğini söyledi.

Football Insider'a konuşan İskoç isim, "Bence Aribo Galatasaray'ın seviyesinden daha yüksek. Saygısızlık yapmak istemem, harika bir takım Galatasaray ama bence Championship'e, Premier Lig'in alt sıralarındaki takımlara kolayca gidebilir. Neden Türkiye'ye gitmek istiyor, bilemiyorum. Güneş'i seviyorsa ayrı. Sanırım Galatasaray'da problemler de var, finansal olarak da çok iyi durumda değiller. Rangers'ta bir şeyler öğreniyorken neden gitmek istiyor ki? Galatasaray'a sakın gitme." ifadelerini kullandı.

42 MAÇTA 8 GOL, 7 ASİST

Futbola İngiltere'de Staines Town'da başlayan Aribo, 2015'te Charlton Athletic'e transfer oldu. Bu kulüpte 97 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 16 gol, 15 asistlik performansıyla dikkat çekti. 2019'da Rangers'a bedelsiz katılan Aribo, gösterdiği performansla yıldızı parlattı. İlk yıl 49 maçta 9 gol, 8 asist yapan Aribo geçen yıl 42 maçta 8 gol, 7 asistlik katkı sağladı.

GERRARD'IN PRENSİ OLDU

Rangers'ın hocası Steven Gerrard'ın elinde potansiyelini ortaya koyan Aribo, iki sezonda 91 maça çıkarak istikrarını gösterdi. 1.83 boyundaki futbolcu merkez orta sahada oynuyor. Piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak lanse edilse de daha yüksek bir miktar istenmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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