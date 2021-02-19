Galatasaray ile Alanyaspor 10. randevuda

İSTANBUL (AA) - Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonundan bu yana yaşanan rekabette sarı-kırmızılılar 6, turuncu-yeşilliler ise 2 kez kazandı. Bir müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Galatasaray, Alanya temsilcisiyle yaptığı ilk 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı. Ligdeki son 2 randevuda ise gülen taraf Alanyaspor oldu.

Geride kalan 9 maçta sarı-kırmızılı takımın 23 golüne, Alanya ekibi 12 golle yanıt verebildi.

- Alanya'daki maçlar

İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor ile deplasmanda çıktığı 4 maçın 2'sini kazandı. Bir maçı ev sahibi ekip üstün bitirirken 1 mücadele de berabere sonuçlandı.

Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor 9 gol atarken, Galatasaray 8 kez fileleri havalandırdı.

Alanyaspor, sahasındaki son 2 maçta rakibine yenilmezken birer galibiyet ve beraberlik aldı. Bu müsabakalarda turuncu-yeşilli takımın 5 golüne, sarı-kırmızılılar 2 golle karşılık verebildi.

