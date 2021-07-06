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Galatasaray ile anılan Kolarov, Inter'le sözleşmesini uzattı

06.07.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan devi Inter tecrübeli futbolcusu Aleksandar Kolarov'un sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını açıkladı. 35 yaşındaki Sırp defans oyuncusunun adı uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu.

Galatasaray ile anılan Kolarov, Inter'le sözleşmesini uzattı

İtalya Serie A'nın son şampiyonu Inter, tecrübeli defans oyuncusu Aleksandar Kolarov ile nikah tazeledi.

Lacivert siyahlılar, 35 yaşındaki Sırp futbolcuyla 2022'nin Haziran ayına kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı. Resmi internet sitesinden transferle ilgili yapılan açıklamada "Aleksandar Kolarov'un sözleşmesini uzatıldığını duyuruyoruz. 1985 doğumlu Sırp oyuncu 30 Haziran 2022'ye kadar formamızı giyecek." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'LA ANILIYORDU

Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibiyle toplam 11 maça çıkan Kolarov'un adı uzun süredir Galatasaray ile anılıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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