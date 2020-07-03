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Galatasaray ile anlaşan Emre Kılınç'ın menajeri, Fenerbahçe ile görüşüyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.07.2020 20:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den gelen son dakika Emre Kılınç haberi transfer piyasasını karıştıracak cinsten... Galatasaray'la anlaşan, Emre Belözoğlu ve bir çok ismin baskısına rağmen kararından vazgeçmeyen Milli oyuncunun eski menajerinin sarı-lacivertli ekiple anlaşmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Galatasaray ile anlaşan Emre Kılınç'ın menajeri, Fenerbahçe ile görüşüyor!

Fenerbahçe'de son dakika Emre Kılınç gelişmesi yaşanıyor. Emre Kılınç, Galatasaray’la anlaştı… protokol imzalamak için Fransız menajerini devre dışı bıraktı. Ancak Emre’nin Fransız menajeri oyuncunun haklarını elinde bulundurduğuna dair belgeyle Fenerbahçe’nin kapısını çaldı. Emre Kılınç için Selahattin Baki ile bir görüşme yaptı. Kendisinin de içinde bulunduğu görüşmeler sırasında Emre’ye Galatasaray’ın yaptığı teklifi anlattı. Baki ise ikna etmeyi başarması durumunda, Emre Kılınç’a Galatasaray’ın verdiğinin yüzde 50 fazlasını vermeye hazır olduklarını söyledi.

Emre Kılınç adına imza yetkisi olduğunu iddia eden Fransız menajer ise FIFA’dan onaylı Sivassporlu oyuncunun ıslak imzası olan noter tasdikli belgeyi Baki ile paylaştı. Emre Kılınç adına Fenerbahçe’yle protokol imzalama yetkisi olduğunun altını çizdi. Baki’nin bu protokole dayanarak Fransız menajerden Emre Kılınç adına imza aldığı ise gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe’nin hukukçuları ise Fransız menajerin attığı imzanın bağlayıcılığı olabileceğini ancak TFF ve FIFA’nın oyuncunun attığı ıslak imzayı referans kabul edeceğini belirttiler.

Baki ise eldeki bir imzanın hiç imza olmamasından iyi olabileceğini iddia etti.Menajerinin Emre Kılınç’ı Fenerbahçe’ye gelme konusunda ikna edebileceğine inandığını söyledi.


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