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Galatasaray ile anlaşan Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe'ye gidiyor!

31.08.2021 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Halil Dervişoğlu transferi için devreye girdi! Milli futbolcunun kiralanması için sona yaklaşıldı.

Galatasaray ile anlaşan Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe'ye gidiyor!

Fenerbahçe hücum hattına takviye yapmak isterken, flaş bir iddia gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin bonservisi Brentford'da olan Halil Dervişoğlu'nun kiralanması için 1 milyon euroluk ücret karşılığında sona yaklaştığı iddia edildi.

Galatasaray'ın da gündeminde olan Halil Dervişoğlu için kısa bir süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

GALATASARAY İLE ANLAŞMIŞTI

Geçen yıl Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu, Fatih Terim'in talebiyle tekrar kiralanmak istenmişti. Milli yıldız ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Halil'in takımını ikna edememişti.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Halil Dervişoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Mustafa Muhammed i Diagne gibi odunları oynatarak futboldan soğutan Fatih Terim egoları yüzünden daha öncede Burak Yılmaz Gomis gibi forvrtlerin başını yemişti . Fatih Terim sen ne biçim bir adamsın elindeki kaliteli adamları bir bir yitiriyorsun Gedson uda karaktersizlik gösterip baz geçtik diyen Bjk alırsa çok gülerim elinde Emre Akbaba Emre Kılıç gibi milli takım oyuncuları varken bitirip Cicildau gibi bir tık geriden gelen adamları oynattığı dan zaten sözün bittiği yerdeyiz olmadı Marcao yuda verin olsun bitsin defol git EgoTerim

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