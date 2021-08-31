Galatasaray ile anlaşan Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe'ye gidiyor!

Fenerbahçe hücum hattına takviye yapmak isterken, flaş bir iddia gündeme geldi.

Sarı-lacivertlilerin, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'nu transfer etmek istediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin bonservisi Brentford'da olan Halil Dervişoğlu'nun kiralanması için 1 milyon euroluk ücret karşılığında sona yaklaştığı iddia edildi.

Galatasaray'ın da gündeminde olan Halil Dervişoğlu için kısa bir süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.

GALATASARAY İLE ANLAŞMIŞTI

Geçen yıl Galatasaray'da forma giyen Halil Dervişoğlu, Fatih Terim'in talebiyle tekrar kiralanmak istenmişti. Milli yıldız ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Halil'in takımını ikna edememişti.

