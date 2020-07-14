Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Arda Turan'a sürpriz talip

Galatasaray'da geçtiğimiz devre arası transfer döneminde yönetimle teknik direktör Fatih Terim'i karşı karşıya getiren Arda Turan meselesi yeniden alevlendi. Terim'in takımında görmek istediği eski oyuncusunun Galatasaray'la anlaştığı yönünde çıkan haberlerin yönetimin de şaşkınlıkla takip ettiği ortaya çıktı.
Tecrübeli oyuncunun transferine sıcak bakmayan Mustafa Cengiz yönetiminin, fikrinde henüz bir değişiklik olmadığı kaydedildi. Terim'in yeni sezonda Arda'yı kadrosunda görmek istemesi ve bunu yönetime iletmesi durumunda konunun yönetim kanadında yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.
Son olarak İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, Arda Turan'ın yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğini yazmıştı. Haberde; tecrübeli futbolcunun, maç başı ücret üzerinden 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.
Transfer için Galatasaray’dan haber bekleyen Arda Turan’a yeni çıktı... Almanya 2. Lig takımlarından Hannover 96, 33 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgileniyor. Arda Turan'ın Galatasaray ile anlaşamaması durumunda gelen diğer teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
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