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Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Arda Turan'a sürpriz talip

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.07.2020 18:10 | Son Güncelleme

Barcelona'yla olan sözleşmesi sona eren ve transferde önceliği Galatasaray'a verdiğini açıklayan Arda Turan'la ilgili yeni detay ortaya çıktı. Arda'nın Galatasaray'a imza attığı yönünde çıkan haberlere karşılık sarı-kırmızılı yönetimin önüne bu konuyla ilgili herhangi bir şey gelmediği öğrenildi

Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Arda Turan'a sürpriz talip

Galatasaray'da geçtiğimiz devre arası transfer döneminde yönetimle teknik direktör Fatih Terim'i karşı karşıya getiren Arda Turan meselesi yeniden alevlendi. Terim'in takımında görmek istediği eski oyuncusunun Galatasaray'la anlaştığı yönünde çıkan haberlerin yönetimin de şaşkınlıkla takip ettiği ortaya çıktı.

YÖNETİM TRANSFERE SICAK BAKMIYOR

Tecrübeli oyuncunun transferine sıcak bakmayan Mustafa Cengiz yönetiminin, fikrinde henüz bir değişiklik olmadığı kaydedildi. Terim'in yeni sezonda Arda'yı kadrosunda görmek istemesi ve bunu yönetime iletmesi durumunda konunun yönetim kanadında yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.

İSPANYOL BASINI TRANSFERİ DUYURMUŞTU

Son olarak İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, Arda Turan'ın yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğini yazmıştı. Haberde; tecrübeli futbolcunun, maç başı ücret üzerinden 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.

SÜRPRİZ TALİP!

Transfer için Galatasaray’dan haber bekleyen Arda Turan’a yeni çıktı... Almanya 2. Lig takımlarından Hannover 96, 33 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgileniyor. Arda Turan'ın Galatasaray ile anlaşamaması durumunda gelen diğer teklifleri değerlendireceği öğrenildi.


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