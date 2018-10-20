SPOR

Galatasaray ilk yarılarda suskun

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.10.2018 13:22 | Son Güncelleme

Galatasaray, bu sezon resmi maçlarda bulduğu 21 golün sadece 5'ini ilk yarılarda kaydetti.

Galatasaray ilk yarılarda suskun

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren Galatasaray, bu sezonki resmi maçlarının ilk yarılarında skor üretmekte zorlanıyor. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da bu sezon oynadığı 12 karşılaşmada bulduğu 21 golün sadece 5'ini ilk yarılarda kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'de MKE Ankakagücü maçının ilk yarısında 2, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakalarının ilk devrelerinde ise birer kez ağları havalandırdı. Sarı-kırmızılı takımın bu gollerini Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Garry Rodrigues ve Bakary Kone (Kendi kalesine) attı.

Ligdeki son 6 maçın ilk yarısında gol atamadı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçının ilk yarılarında gol atmayı başaramadı. Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aytemiz Alanyaspor ve Bursaspor müsabakalarının ilk devrelerinde rakip ağları havalandıramadı. Galatasaray, bu maçların 3'ünü kazanırken, 2'sinde mağlup oldu, birinde berabere kaldı.

Ligdeki son 12 gol ikinci yarılarda

Galatasaray, Süper Lig'deki son 12 golünü müsabakaların ikinci yarılarında kaydetti. Ligin 3. haftasında 6-0 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ikinci devresinde 5 gol atan sarı-kırmızılı takım, 5. haftadaki Kasımpaşa müsabakasının son 45 dakikasında 4 kez topu ağlarla buluşturdu. Galatasaray, 7. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8. haftadaki Antalyaspor ve 9. haftadaki Bursaspor karşılaşmalarının ikinci devrelerinde ise birer kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Spor Toto Süper Lig Bursaspor

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