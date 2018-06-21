SPOR

Galatasaray'ın 2018/19 sezonu kamp programı belli oldu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2018 20:54 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gelecek sezonun kamp programı belli oldu.

Galatasaray'ın 2018/19 sezonu kamp programı belli oldu!

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonu öncesi birinci kamp programı belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaraylı futbolcular yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Galatasaray, İstanbul'daki çalışmaların ardından 1 Temmuz Pazar günü ise İsviçre'nin Zürih kentine giderek sezon öncesi yurt dışı kamp programının ilk etabını gerçekleştirecek.

Sarı-kırmızılılar, Zürih'teki kamp çalışmalarını 12 Temmuz Perşembe günü oynayacağı özel maçın ardından tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Galatasaray'ın İsviçre'de gerçekleştireceği hazırlık karşılaşması ve ikinci kamp programı ise daha sonra belli olacak.

PARTNERYetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...Yetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...
Galatasaray'dan Gomis'in menajerine restGalatasaray'dan Gomis'in menajerine rest
Galatasaray'da Jack Wilshere defteri yeniden açıldıGalatasaray'da Jack Wilshere defteri yeniden açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray kamp

En Çok Okunan Haberler

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Avrupa'da tamamlanan transferler!

Avrupa'da tamamlanan transferler!

Galatasaray'dan Gomis'in menajerine rest

Galatasaray'dan Gomis'in menajerine rest

Çağlar Söyüncü: İnşallah Arsenal'e transfer olurum!

Çağlar Söyüncü: İnşallah Arsenal'e transfer olurum!

Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

Ozan Tufan Girona ile anlaşmak üzere

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'ın 2018/19 sezonu kamp programı belli oldu!

Galatasaray'ın 2018/19 sezonu kamp programı belli oldu!

Galatasaray'dan Gomis'in menajerine rest

Galatasaray'dan Gomis'in menajerine rest

Galatasaray'da Jack Wilshere defteri yeniden açıldı

Galatasaray'da Jack Wilshere defteri yeniden açıldı

Galatasaray'ın kasası doldu! 38 milyon...

Galatasaray'ın kasası doldu! 38 milyon...

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin Beşiktaş'ı doğruladı!

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin Beşiktaş'ı doğruladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.