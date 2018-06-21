Galatasaray'ın 2018/19 sezonu kamp programı belli oldu!

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2018-2019 sezonu öncesi birinci kamp programı belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaraylı futbolcular yeni sezon hazırlıkları için 28 Haziran Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir araya gelecek.
Galatasaray, İstanbul'daki çalışmaların ardından 1 Temmuz Pazar günü ise İsviçre'nin Zürih kentine giderek sezon öncesi yurt dışı kamp programının ilk etabını gerçekleştirecek.
Sarı-kırmızılılar, Zürih'teki kamp çalışmalarını 12 Temmuz Perşembe günü oynayacağı özel maçın ardından tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
Galatasaray'ın İsviçre'de gerçekleştireceği hazırlık karşılaşması ve ikinci kamp programı ise daha sonra belli olacak.
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