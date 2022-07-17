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Galatasaray'ın anlaştığı Florian Grillitsch kimdir? Florian Grillitsch nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

17.07.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Florian Grillitsch ile ilgi yaşanan son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Sergio Oliviera'nın ardından orta sahaya bir takviye daha geldi. Peki Galatasaray'ın anlaştığı Florian Grillitsch kimdir? Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Florian Grillitsch ile ilgili detaylar haberimizde...

Galatasaray'ın anlaştığı Florian Grillitsch kimdir? Florian Grillitsch nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Galatasaray'da Florian Grillitsch ile ilgi yaşanan son dakika gelişmesinin ardından sarı kırmızılı birçok taraftar arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. Peki Galatasaray'ın anlaştığı Florian Grillitsch kimdir? Florian Grillitsch nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde....

GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI FLORİAN GRİLLİTSCH KİMDİR?

Florian Grillitsch 7 Ağustos 1995 yılına Avusturya'nın Aşağı Avusturya eyaletinde bulunan Neunkirchen'de dünyaya geldi.

Florian Grillitsch, Avusturyalıdır ve orta saha pozisyonunda görev yapamaktadır.

FLORİAN GRİLLİTSCH HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Florian Grillitsch profesyonel kariyeri:

2013-2015 SV Werder Bremen II
2015-2017 SV Werder Bremen
2017- TSG 1899 Hoffenheim

Florian Grillitsch Milli takım kariyeri:

2013-2014 Avusturya U-19
2015 Avusturya U-20
2021 Avusturya U-21
2017- Avusturya

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