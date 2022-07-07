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Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

07.07.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sergio Oliveira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın, Porto'da oynayan yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığı söyleniyor. Flaş gelişmenin ardından futbolseverler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Detaylar haberimizde...

Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Sergio Oliveira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Porto'da oynayan yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığı söyleniyor. Flaş gelişmenin ardından futbolseverler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Galatasaray'ın anlaştığı Sergio Oliveira kimdir? Sergio Oliveira nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ayrıntılar haberimizde...

SERGİO OLİVEİRA KİMDİR?

Sergio Oliveira, 2 Haziran 1992 yılında Paços de Brandão, Portekiz'de dünyaya geldi.

Sergio Oliveira'nın tam adı Sérgio Miguel Relvas de Oliveira'dırç

Portekizli futbolcu Primeira Liga ekiplerinden Porto'da oynamıştır.

GALATASARAY'IN ANLAŞTIĞI SERGİO OLİVEİRA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sergio Oliveira'nın altyapı kariyeri:

2002-2010 Porto

Sergio Oliveira'nın profesyonel kariyeri:

2009-2014 Porto
2010-2011 → Beira-Mar (kiralık)
2011 → Mechelen (kiralık)
2012 Penafiel
2012-2013 Porto B
2013-2014 → Paços Ferreira
2014-2015 Paços Ferreira
2015- Porto
2017 → Nantes (kiralık)
2019 → PAOK (kiralık)

Sergio Oliveira'nın Milli Takım kariyeri:

2012-2015 Portekiz U-21
2018- Portekiz

SERGİO OLİVEİRA GALATASARAY'DA MI OYNAYACAK?

Galatasaray Spor Kulübü'nün, Porto'da oynayan Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattığı söyleniyor.

Galatasraay Spor Kulübü bu transfer için 3 milyon Euro bonservis ödeyecek. Ayrıca 30 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

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