Galatasaray'ın Arkadiusz Milik'in kiralanması konusunda Napoli ile anlaştığı iddia edildi!

Galatasaray'ın, Napoli'den Arkadiusz Milik'in kiralanması için anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un haberine göre Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, Arkadiusz Milik'in kiralanması için Napoli ile prensip anlaşmasına vardı.

Sarı Kırmızılı kulübün oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Oyuncu da olumlu bakarsa teklife transfer resmiyet kazanacak.

Polonyalı golcü futbolcu, Bayer Leverkusen, Augsburg, Ajax ve Napoli takımlarının formalarını giydi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu bu sezon Serie A'da 15 maçta forma giydi ve takımı adına 5 gole imza attı.

Takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde ise sadece 1 maça çıktı ve o maçta da gol atmayı başardı.

