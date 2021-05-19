Galatasaray'ın başkanlık seçimi ne zaman? İşte Galatasaray başkanlık seçimi adayları...

Galatasaray'ın yeni başkanının belirleneceği Seçimli Genel Kurul'un tarihi taraftarlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Şampiyonluğu averajla kaybetmiş olan Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman sorusu merak konusu. Peki Galatasaray'ın başkanlık seçimi ne zaman?

GALATASARAY'IN BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Bu sene Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaybetmiş olan Galatasaray'da seçim telaşı yaşanmaya devam ediyor. Sarı - kırmızılı takımın yönetim kurulu dün 18 Mayıs 2021 gününde Türk Telekom Arena Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Haziran 2021 Cumartesi gününde saat 10:00'da yapılacağı ve yeterli çoğunluk sağlanamaması gibi bir durumda 19 Haziran 2021 tarihinde yine aynı saatte yapılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklama ise şu şekilde: "Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün "Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır"