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Galatasaray'ın başkanlık seçimi ne zaman? İşte Galatasaray başkanlık seçimi adayları...

19.05.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı kırmızılı taraftarlar Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni başkanının belirleneceği Seçimli Genel Kurul'un tarihini ilgiyle takip ediyor. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaybetmiş olan Galatasaray'da son günlerde seçim telaşı yaşanmaya devam ediyor. Peki Galatasaray'ın başkanlık seçimi ne zaman? İşte Galatasaray başkanlık seçimi adayları...

Galatasaray'ın başkanlık seçimi ne zaman? İşte Galatasaray başkanlık seçimi adayları...

Galatasaray'ın yeni başkanının belirleneceği Seçimli Genel Kurul'un tarihi taraftarlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Şampiyonluğu averajla kaybetmiş olan Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman sorusu merak konusu. Peki Galatasaray'ın başkanlık seçimi ne zaman?

GALATASARAY'IN BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Bu sene Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averajla kaybetmiş olan Galatasaray'da seçim telaşı yaşanmaya devam ediyor. Sarı - kırmızılı takımın yönetim kurulu dün 18 Mayıs 2021 gününde Türk Telekom Arena Stadyumu'nda bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 12 Haziran 2021 Cumartesi gününde saat 10:00'da yapılacağı ve yeterli çoğunluk sağlanamaması gibi bir durumda 19 Haziran 2021 tarihinde yine aynı saatte yapılacağı duyuruldu.

Yapılan açıklama ise şu şekilde: "Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün "Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır"

GALATASARAY BAŞKANLIK SEÇİMİ ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray'da şimdiye dek adaylığını açıklamış olan dört başkan adayı bulunuyor. Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Işın Çelebi adaylıklarını şmidiye dek açıklayan isimlerden oldu. Çok daha önce adaylığını açıklamış olan diğer bir isim Tuncer Hunca ise adaylık kararından vazgeçti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise yine daha önce yapmış olduğu açıklamada başkanlık için aday olmayacağını belirtmişti.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sona ermiş olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim yapılacak seçimi bekliyor. Fakat Galatasaray'ın başkanlığı için aday olan isimlerin tamamı seçim döneminde vakit kaybedilmemesi amacıyla gerekli transfer hamlelerini yapması için başarılı çalıştırıcıya yetki verilmesi konusunda ortak bir bildiri yayınladı.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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