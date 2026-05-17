Galatasaray'ın bir gecede kazandığı para dudak uçuklattı!

Galatasaray, Rams Park’taki şampiyonluk kutlamasında hem taraftarına unutulmaz bir gece yaşattı hem de kasasını doldurdu. Bilet ve GS Store satışlarından yaklaşık 200 milyon liralık gelir elde eden sarı-kırmızılılarda yönetimin yüzü güldü.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray, 26. Süper Lig şampiyonluğunu Rams Park’ta düzenlenen görkemli organizasyonla kutladı. Kutlamalar kapsamında takım otobüsü Galatasaray Lisesi önünden hareket ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar güzergah boyunca büyük ilgi gösterdi. Otobüsün stada ulaşmasıyla birlikte tribünlerdeki coşku zirveye çıktı.

GECE BOYUNCA EĞLENCE DEVAM ETTİ

Yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular kutlamalar boyunca taraftarlarla birlikte şampiyonluğun tadını çıkardı. Rams Park’taki etkinliklerde müzik ve gösteriler gece geç saatlere kadar sürdü. Sarı-kırmızılı camia unutulmaz bir gece yaşarken, tribünlerde renkli görüntüler oluştu.

BİLETLERDEN DEV GELİR

Galatasaray, organizasyondan önemli bir ekonomik kazanç da sağladı. Saha içi biletleri 19 bin liradan satışa sunulurken, tribünlerdeki en düşük bilet fiyatı 190 lira oldu. Şampiyonluk kutlamaları için satılan biletlerden toplam 160 milyon liralık gelir elde edildi.

GS STORE SATIŞLARI DA YÜZ GÜLDÜRDÜ

Kutlama günü GS Store mağazalarında da yoğunluk yaşandı. Taraftarların forma ve lisanslı ürünlere ilgisi sayesinde yaklaşık 40 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Galatasaray’ın kutlamalardan elde ettiği toplam gelir 200 milyon liraya ulaştı.

YÖNETİMİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Bu sezon Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmanın ekonomik katkısını yaşayan sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk organizasyonundan da ciddi kazanç sağladı. Yönetimin, elde edilen gelirden oldukça memnun olduğu öğrenildi.

