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Galatasaray'ın derbileri niye kazanamadığı ortaya çıktı

23.11.2021 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Kırmızılılar bu sezon ilk golü attığı karşılaşmaları kazanmakta güçlük çekiyor. Ligde 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi gören Aslan, öne geçtiği 8 maçın 4'ünde kayıp yaşadı.

Galatasaray'ın derbileri niye kazanamadığı ortaya çıktı

Öne geçtiği Fenerbahçe derbisini 2-1 kaybeden Galatasaray'a ilk golü atmak yaramıyor. Aslan bu sezon öne geçtiği derbi maçlarında kayıp verdi. Geriye düştüğü maçlarda ise skoru çevirmeyi bildi.

Galatasaray'ın derbileri niye kazanamadığı ortaya çıktı! Şaşırtan detay

DERBİLER GİTTİ

Aslan, 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını beraberlikle bitirdi. Öne geçilen Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri yenilgiyle kapatıldı.

MAÇ ÇEVİRMEK DAHA RAHAT

Galatasaray, ligde ilk golü yediği 5 maçın 3'ünü çevirdi. Aslan geriye düştüğü Hatay ve Göztepe maçlarını 2-1 kazandı. Karagümrük maçı ise 1-1 sonuçlandı. Kayserispor maçı 3-0, Alanyaspor maçı ise 1-0 kaybedildi.


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Galatasaray Futbol Kulübü
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