Öne geçtiği Fenerbahçe derbisini 2-1 kaybeden Galatasaray'a ilk golü atmak yaramıyor. Aslan bu sezon öne geçtiği derbi maçlarında kayıp verdi. Geriye düştüğü maçlarda ise skoru çevirmeyi bildi.

Galatasaray'ın derbileri niye kazanamadığı ortaya çıktı! Şaşırtan detay

DERBİLER GİTTİ

Aslan, 2-0 öne geçtiği Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarını beraberlikle bitirdi. Öne geçilen Beşiktaş ve Fenerbahçe derbileri yenilgiyle kapatıldı.

MAÇ ÇEVİRMEK DAHA RAHAT

Galatasaray, ligde ilk golü yediği 5 maçın 3'ünü çevirdi. Aslan geriye düştüğü Hatay ve Göztepe maçlarını 2-1 kazandı. Karagümrük maçı ise 1-1 sonuçlandı. Kayserispor maçı 3-0, Alanyaspor maçı ise 1-0 kaybedildi.



