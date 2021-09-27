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Galatasaray'ın dinamosu Berkan Kutlu

27.09.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Göztepe maçında beğeni topladı.

Galatasaray'ın dinamosu Berkan Kutlu

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta Berkan Kutlu'nun performansı dikkat çekti.

Halil Dervişoğlu'nun golünde topu kapıp, asisti yapan isim olan Kutlu, hırsı ve dinamizmi ile yine Galatasaray'ın en iyileri arasına adını yazdırdı.

90 dakika sahada kalan Berkan Kutlu, 12.3 km koştu. Kutlu, yaptığı asistin yanı sıra girdiği 10 ikili mücadelenin 7'sini kazanırken, 4 top çaldı.

79 kez topla buluşan 22 yaşındaki futbolcunun geceye damga vuran performansı ise 66 pas denemesinin 61'inde başarılı olmasıydı. Berkan ayrıca attığı 5 uzun topun 4'ünde de isabet sağladı.

Genç oyuncu maçtan sonra, "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. İlk yarı da kötü oynamadık, bir hata oldu ve golü yedik. İkinci yarı hırslandık ve kazanmak istedik. İyi mücadele ettik. Telaşa kapılmadık, coşkulu oynadık ve skoru yakaladığımız için mutluyuz." açıklamasını yaptı.

BERKAN KUTLU'NUN PERFORMANSI

1 asist
79 topla buluşma
61 İsabetli pas (%92 başarı)
7 ikili mücadele kazanma
4 top çalma
1 çalım
1 istbetli şut
4 isabetli uzun top

  • Ortalama puan: 7.5
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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Berkan Kutlu
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