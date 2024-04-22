Galatasaray'ın efsanesi Muslera'dan emeklilik açıklaması! ''Herkese teşekkür ediyorum''

Galatasaray'ın efsane oyuncusu Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı.

"MİLLİ TAKIMI BIRAKTIM"

"Milli takım dönemini kapattım. Herkese teşekkür ediyorum. Bielsa ne düşündüğümü öğrenmek için aradı ve beni anladı. Çok uzun bir konuşma yapmadık. Bir noktada konuştuk ve anlaştık. Benim durumumu anladı. Milli takım benim için bir rüyanın gerçekleşmesiydi ve bundan çok keyif aldım. 2009'dan bu yana uzun yıllar geçti ve bugün harika kaleciler var. Onlar da milli takımın parçası olan harika kaleciler."

"BELKİ İZİN VERMEZLER"

"Nacional ve Wanderers'ta çok iyi tanıdıklarım var ve geri dönmek zor olmaz ama şimdiden bir şey söylemek istemiyorum çünkü gelecekte neler olacağını bilemezsiniz. Belki Galatasaray buna izin vermez ve burada emekli olmamı isterler. Ne olacağını göreceğiz"





