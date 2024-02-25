Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski dönerci oldu! Döner zinciriyle servetine servet kattı

Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giyen Lukas Podolski Türk döneri sayesinde paraya para demedi.

Alman milli futbolcu Podolski, kurduğu döner zinciriyle kazancını daha da artırdı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, 2018 yılında Almanya’nın kuzey doğusunda ilk kebap dükkanı Mangal Döner'i açan Alman futbolcu bugün ülke genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı.

Almanya'nın döner kralı olma yolunda ilerleyen Podolski'nin toplam servetinin 210 milyon euroya (7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirası) ulaştığı belirtiliyor. Ancak bu rakamın içinde futbol hayatında kazandığı paranın da olduğu belirtiliyor.

Eski Alman milli futbolcu, Arsenal’da oynadığı yıllarda haftalık 100 bir sterlin maaş alıyordu.





