MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski dönerci oldu! Döner zinciriyle servetine servet kattı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski dönerci oldu! Döner zinciriyle servetine servet kattı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.02.2024 11:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Alman milli futbolcu Lukas Podolski servetiyle gündeme geldi. Lukas Podolski Almanya'nın döner kralı olma yolunda ilerliyor. Podolski'nin toplam serveti sosyal medyayı salladı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski dönerci oldu! Döner zinciriyle servetine servet kattı

Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giyen Lukas Podolski Türk döneri sayesinde paraya para demedi.

Alman milli futbolcu Podolski, kurduğu döner zinciriyle kazancını daha da artırdı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, 2018 yılında Almanya’nın kuzey doğusunda ilk kebap dükkanı Mangal Döner'i açan Alman futbolcu bugün ülke genelinde 30'a yakın şubeye ulaştı.

Almanya'nın döner kralı olma yolunda ilerleyen Podolski'nin toplam servetinin 210 milyon euroya (7 milyar 13 milyon 299 bin Türk Lirası) ulaştığı belirtiliyor. Ancak bu rakamın içinde futbol hayatında kazandığı paranın da olduğu belirtiliyor.

dfss

Eski Alman milli futbolcu, Arsenal’da oynadığı yıllarda haftalık 100 bir sterlin maaş alıyordu.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terliklerinin 42 bin TL olduğu söyleniyordu... Çok kızdıTerliklerinin 42 bin TL olduğu söyleniyordu... Çok kızdı
Eski karısı sarhoş yayın açması hakkında bakınne dedEski karısı sarhoş yayın açması hakkında bakınne ded
İcralık oldu! Ünlü yapımcı ülkeyi terk ediyorİcralık oldu! Ünlü yapımcı ülkeyi terk ediyor
Anahtar Kelimeler:
döner podolski sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Kredi kartlarıyla ilgili kritik iddia: "Bazı bankalar asgari ödeme tutarını yüzde 50'ye çıkardı!"

Kredi kartlarıyla ilgili kritik iddia: "Bazı bankalar asgari ödeme tutarını yüzde 50'ye çıkardı!"

Fiyatları yarı yarıya düştü

Fiyatları yarı yarıya düştü

Kiracıları üzecek açıklama geldi, yüzde 25 sınırı kalkıyor! Tarih belli oldu...

Kiracıları üzecek açıklama geldi, yüzde 25 sınırı kalkıyor! Tarih belli oldu...

Eşini boğarak öldürüp gömdü, sözleri kan dondurdu!

Eşini boğarak öldürüp gömdü, sözleri kan dondurdu!

"Gururuna hakaret" edildiği gerekçesiyle...

"Gururuna hakaret" edildiği gerekçesiyle...

Survivor Yunanistan'ı gören Batuhan Karadeniz Acun Ilıcalı'ya seslendi

Survivor Yunanistan'ı gören Batuhan Karadeniz Acun Ilıcalı'ya seslendi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.