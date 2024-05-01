Galatasaray'ın eski golcüsü Gomis'te flaş açıklamalar! ''Türkiye, sandıkları gibi bir yer asla değil!''"

Japonya'da Kawasaki Frontale'de futbol hayatını sürdüren Gomis, katıldığı futbol programında flaş ifadeler kullandı.

"DAHA FAZLA BASKI HİSSETTİM"

"İnsanlar Türkiye ve Suudi Arabistan’ı tatil ve emeklilik ligleri gibi görüyorlar ancak ben Galatasaray ve Al-Hilal renklerini taşırken kariyerim boyunca forma giydiğim diğer tüm takımlardan çok daha fazla baskı hissettim. Türkiye öyle bir yer değil. O renkleri taşımak inan bana çok zor. Galatasaray’a geldiğimde beş/altı bin kişi geldi beni karşılamaya. Havaalanında hemen bir baskı hissediyorsun. Aşk, beklenti.. böyle bir sevgi ve aşka karşılık vermek hiç kolay değil. Türkiye ve Suudi Arabistan’da çok sevildim, çok sevgi gördüm. Kamuoyunda müslüman ülkelerle ilgili yazılanların aksine çok güvende hissettim kendimi. Ailemle hem İstanbul’dan ayrılırken hem de Suudi Arabistan’dan ayrılırken ağladık. Güzel günlerdi."

"TÜRKLER DUYGUSAL İNSANLAR"

"Türkler çok duygusal insanlar. Siz onlara bir adım giderseniz onlar size iki adım geliyorlar. Türkiye’de Gomis adında çocuk, kedi, köpek görmek mümkündü. İsmimi dövme yaptıran, fotoğrafımı arabasının camına yapıştıran.. Baştan aşağı Türkiye tarifi diyebilirim. Bir keresinde Türkiye’de bir ırkçılık olayına maruz kaldım. Sonraki maç tüm Galatasaray taraftarı Gomis maskeleriyle maça geldi. Ne kadar mükemmel bir toplum olduklarını ve yanımda olduklarını göstermek için yapmışlardı bunu."

"GALATASARAY BÜYÜLÜ BİR HİSTİ"

"Fransa’da çok büyük takımlarda forma giyme şansına sahip oldum. Saint-Etienne, Marsilya, Lyon… Doğrusu futbol tutkusunu derinden hissettiğim takımlardı, o takımlardan sonra Galatasaray’a gitmek büyülü bir histi. Türkiye Ligi elbette Fransa Ligi seviyesinde bir lig değil. Ancak oynadığım tüm liglerle ilgili Türkiye, Suudi Arabistan, Japonya fark etmez, şunu söyleyebilirim her ligin kendine özgü özellikleri var. Her lige saygı duymak gerekiyor. Lionel Messi, Ligue 1’e geldiğinde ligi alt üst edeceğini düşünüyordu herkes ama öyle olmadı ve Fransa’da zorlandı. Biz Fransız sisteminin vermiş olduğu eğitim sayesinde tüm liglere, tüm sistemlere daha kolay uyum sağlayabiliyoruz. Bireysel anlamda da kendi etrafıma bir ekip kurdum daha yukarıya çekmek için kendimi."





