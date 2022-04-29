Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü! Selçuk İnan'a olay sözler...

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı takımdan ayrılık sürecini anlattı. Oynadığı dönemdeki sportif direktör Cenk Ergün'ün kendisini göndermek istediğini belirten Sarıoğlu, "Bazılarının kaptanlık sevdası yüzünden ayrıldım" ifadelerini kullandı.

İŞTE SABRİ SARIOĞLU'NUN SÖZLERİ...

"BANA SEBEP SUNMADILAR"

"Sebep sunmadılar bana. Mancini döneminde problemim yoktu. Mancini ile de aram çok iyiydi. 'Mancini ayrılırken rapor yazmış Prandelli böyle bir karar almış.' dediler, ben de iletişime geçtim. Mancini öyle bir rapor sunmamış."

"BAZILARININ KAPTANLIK SEVDASI..."

"Ben altyapıda antrenmanlara çıkarken Duygun başkan geldi, Abdurrahim Albayrak beni aradı 'Biz geliyoruz dedi bir yere ayrılma.' dedi, 'Tamam' dedim. Antrenmana çağırdılar, '11.00'de antrenman var, biraz erken gel.' dediler. Gittim Prandelli'nin yanına. Sonra bana 'Bu verilen kararda benim müdahilim yoktu, isimleri sportif direktör vermişti.' dedi. Ben de 'Hocam geçmişe takılıp kalan biri değilim' dedim. Ayrılığımla alakalı ben daha önce 'Bazı oyuncuların kaptanlık sevdası, benim Galatasaray'dan ayrılmama sebep oldu' demiştim."

"FFP DEDİLER, TAMAM DEDİM"

"Geri döndüm antrenmanlara başladım. Takımı toparlamaya yardımcı oldum. Hamza hoca geldi takıma, iyi bir hava geldi şampiyon olduk. Sözleşmem bitmişti, uzatılacaktı. Ben sözleşmeye tek gittim, manajer götürmedim. Dursun Başkan, Mehmet Özbek, Cüneyt Tanman ve ben. 'Şu kadar ücret düşünüyoruz 1+1' dediler. Ben de rakama hiç laf söylemedim ama 'Neden kısa süre?' diye sordum. 'FFP' dediler, 'Tamam' dedim."

"CENK ERGÜN AYRILMAM İÇİN UĞRAŞMIŞ"

"Sezon bitti; Mustafa Denizli hoca geldi bana, 'Mehmet Özbek seni çağırıyor' dedi. Mehmet Özbek bana, '1 maça daha çıkarsan sözleşmenin opsiyonu uzatılacak, FFP sıkıntısı var, şu opsiyonun iptali için imza atarsan devam edeceğiz.' dedi. Ben de sorgusuz sualsiz imzaladım. Sezon bitince yenileyeceklerine dahil söz verdiler. Sezon bitti, Cenk Ergün aradı beni. Tabi bunlar olana kadar Cenk Ergün, benim ayrılmam için, kötülemek için yönetimle neler konuşmuş neler. Bana telefon açtı 'Seninle sözleşme uzatmayı düşünmüyoruz' dedi. Ben tabi şaşkınlık içerisindeydim. Ayrılma sürecim bu şekilde."

