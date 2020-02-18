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Galatasaray'ın eski oyuncusu Erman Kılıç futbolu bıraktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.02.2020 10:08 | Son Güncelleme

2013-2014 sezonunda yaklaşık 2 ay Galatasaray forması giyen Erman Kılıç futbolu bıraktığını açıkladı. Sosyal medyadan duygusal bir veda mesajı paylaşan 37 yaşındaki hücum oyuncusu, "İyisiyle kötüsüyle 20 yıllık futbolculuk kariyerimi bugün itibarıyla noktalıyorum" ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Erman Kılıç futbolu bıraktı

Son olarak 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'da forma giyen 37 yaşındaki Galatasaray'ın eski oyuncusu Erman Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını duyurdu.

Erman Kılıç

ERMAN KILIÇ, GALATASARAY'DA KAÇ MAÇ OYNADI?

2012-2013 sezonunda Sivasspor forması altında gösterdiği başarılı performansla 2013-14 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan Erman Kılıç, 2 ay kaldığı sarı-kırmızılılarda sadece 3 resmi maça çıktıktan sonra Eskişehirspor'un yolunu tutmuştu.

Erman kariyerinde Bergama Bld., Göztepe, Elazığspor, Büyükşehir Bld. İstanbulspor, ivaspor, Galatasaray, Eskişehirspor, Antalyaspor, Menemenspor, 24 Erzincanspor, Serik Belediye ve Kemerspor'da forma giymişti.

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