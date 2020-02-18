Galatasaray'ın eski oyuncusu Erman Kılıç futbolu bıraktı

Son olarak 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'da forma giyen 37 yaşındaki Galatasaray'ın eski oyuncusu Erman Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını duyurdu.
2012-2013 sezonunda Sivasspor forması altında gösterdiği başarılı performansla 2013-14 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olan Erman Kılıç, 2 ay kaldığı sarı-kırmızılılarda sadece 3 resmi maça çıktıktan sonra Eskişehirspor'un yolunu tutmuştu.
Erman kariyerinde Bergama Bld., Göztepe, Elazığspor, Büyükşehir Bld. İstanbulspor, ivaspor, Galatasaray, Eskişehirspor, Antalyaspor, Menemenspor, 24 Erzincanspor, Serik Belediye ve Kemerspor'da forma giymişti.
Ersun Yanal açıkladı! ''Derbiyi kazanamazsak...''
İşte Mustafa Kapı gerçeği!
Bayern Münih'den flaş transfer hamlesi!
F.Bahçe'den VAR tepkisi
Galatasaray'da sakatlık şoku!
Beşiktaş'a Kenyalı golcü
Beşiktaş'tan flaş Galatasaray tepkisi
Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber
Şok gelişme! Genç yıldız kadro dışı
Kendi oyuncusunu tokatladı
Ünlü futbolcu sahayı terk etti
Real'e Celta çelmesi
Köln Bayern Münih maç özeti: 1-4
Alexander Sörloth o rekora gözünü dikti!
Trabzonspor Sivasspor'u devirdi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum