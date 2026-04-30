Galatasaray'ın eski yıldızı Carlos Vinicius, 6 dakikada 3 penaltı kaçırdı!

Gremio forması giyen eski Galatasaraylı yıldız Carlos Vinicius, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir olaya imza attı. 6 dakikada 3 penaltı kaçıran Vinicius, futbol tarihine geçti.

Emre Şen

Bir dönem Galatasaray formasıyla Süper Lig'de de boy gösteren ve şu sıralar Brezilya Ligi ekiplerinden Gremio'da forma giyen Carlos Vinicius, ilginç bir olayla gündeme geldi.

6 DAKİKADA 3 PENALTI KAÇIRDI

Gremio'nun oynadığı son kritik karşılaşmada takımının kazandığı penaltı atışı için topun başına geçen deneyimli golcü, sadece 6 dakika içerisinde yeşil sahaların en dramatik anlarından birini yaşadı ve adını bu ilginç olayla futbol tarihine yazdırdı.

KALECİ ÇİZGİYİ İHLAL ETTİ, ATIŞLAR TEKRARLANDI

Topun başına son derece kendinden emin bir şekilde geçen Carlos Vinicius, kullandığı ilk penaltı atışından yararlanamadı. Ancak maçın hakemi, rakip kalecinin atıştan önce çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltının tekrarlanmasına karar verdi.

Brezilyalı golcü, kaçan penaltının moral bozukluğuyla ikinci kez beyaz noktaya geldi ancak sonuç yine değişmedi; Vinicius bir kez daha topu ağlarla buluşturamadı. Hakem, kalecinin yine çizgiyi ihlal ettiğini belirterek kural gereği atışı üçüncü kez tekrarlattı.

YİNE TEKRARLANDI, YİNE KAÇIRDI!

Hakemin 2 kez penaltıyı ihlal gerekçesiyle ihlal etmesinden sonra 3. kez topun başına geçen Carlos Vinicius bunu da kaçırarak yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir olayla karşı karşıya geldi. Yaşanan bu akılalmaz olayın ardından hem Vinicius hem de Gremio taraftarı büyük bir şok yaşarken, o anlar dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

