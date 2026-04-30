Ersin Destanoğlu'na Göztepe talip oldu! Hem de bedavaya

Beşiktaş'ta iç transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sözleşmesi bitecek Ersin Destanoğlu ile henüz mukavele imzalamayan siyah-beyazlılar tecrübeli oyuncuyu elinden kaçırabilir.
Siyah-beyazlı formayla yol ayrımına geldiği konuşulan 23 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na Göztepe resmen talip oldu. Sarı-kırmızılı yönetimin, kaleci arayışları doğrultusunda rotasını doğrudan İstanbul'a, Beşiktaş'ın genç eldivenine çevirdiği öğrenildi.
Beşiktaş yönetimiyle henüz yeni bir sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Ersin Destanoğlu, 1 Temmuz itibarıyla bonservisini eline alarak serbest oyuncu statüsüne geçecek.
