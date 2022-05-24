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Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, görüntüsüyle çok şaşırttı!

24.05.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Futbol dünyasının önde gelen eski yıldızları dostluk maçı turnuvasında sahaya çıktı. Eski yıldızların son hali büyük ilgi görürken Galatasaray'ın eski süper yıldızı Wesley Sneijder hem asisti hem kilolarıyla dikkat çekti.

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, görüntüsüyle çok şaşırttı!

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Al Gharafa'ya transfer olan ve 2019'da futbol kariyerini noktalayan Wesley Sneijder son görüntüsüyle dikkat çekti.

Dostluk maçı turnuvasında sahaya çıkan Wesley Sneijder kilolu görüntüsüyle dikkat çekti. Öte yandan maç esnasından Hollandalı eski efsanenin yaptığı asist ise büyük alkış aldı. Mücadelede Andre Onana, Eto, Shevchenko, Totti, Alessandro Matri, Julio Cesar, Maicon, Zvonimir Boban, Alberto Gilardino, Sebastien Frey, Clarence Seedorf gibi isimler forma giydi.

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"ACI HİSSEDİYORUM"

Galatasaray’ın efsane isimlerinden biri olan Sneijder, ülkesinde satışa çıkan otobiyografisinde Türkiye günlerinden bahsederken, "Yolanthe hayallerimin kadınıydı. Her şeyi mahvedip onu kaybettim. Beni bu duruma getiren şey neydi bilmiyorum. Ego, para, güç, şehvet… Şimdi acı hissediyorum. Çünkü Yolanthe Amerika’da. O hayallerimin kadınıydı." demişti.

"BİR GÜN TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞIM"

"Hayatım boyunca menajerler ile birlikte çalıştım. Şimdi kendim farklı şeyler denemek istiyorum. Bir aracı değil de daha çok danışman gibi olmak amacım. Genç oyuncuları bu anlamda yönlendirebilirim. Öncelikle yeteneğine bakıp, sonra onlara yardım etmek istiyorum. Bir gün teknik direktör olacağım. 40 yaşlarımda olurum. En büyük hedefim, iyi bir takımın başına geçmek; bildiğim bir kulübü çalıştırmak. Bir gün Galatasaray’ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum."

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Galatasaray Futbol Kulübü Wesley Sneijder
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