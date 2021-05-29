Galatasaray'ın Ezgjan Alioski transferine seçim engeli

İngiliz basınındaki haberlere göre; Galatasaray'daki seçimin faturası ağır olabilir. 19 Haziran tarihinde yapılması beklenen seçim öncesinde transferden kötü haberler geliyor.

Sarı-Kırmızılılar, Leeds United kulübüyle mukavelesi biten Makedon sol bek Ezgjan Alioski ile anlaşma sağlamıştı. Ancak 29 yaşındaki futbolcu, yönetim belirsizliği sebebiyle resmi imzayı atamadı. Bunu fırsat bilen Leeds United da yıldız futbolcuya yeni sözleşme önerdi. Görüşmeler tüm hızıyla sürüyor.

MENAJERİ GÖRÜŞME YAPIYOR

Şu anda ülkesi Kuzey Makedonya'nın kampında bulunan yıldız sol bek, tamamen milli takıma konsantre oldu. Görüşmeleri menajeri sürdürüyor. Alınan bilgilere göre son kararını vermek için acele etmeyecek. Alioski, muhtemel tüm teklifleri görmek istiyor. EURO 2020 sonrasında kararını vereceği belirtildi. Tabii oyuncu, turnuvada iyi bir performans sergilerse, başka talipleri de çıkabilir. Bu durumda Galatasaray'ın işi daha zorlaşacak gibi...

BİRÇOK ŞEYİ DURDURDU

Sarı-kırmızılı takımda sadece yönetim değil, teknik direktör konusundaki belirsizlik de devam ediyor. Adayların tamamı teknik direktör Fatih Terim'i düşünürken aksi bir durumda 'B' planları da hazırlandı. Başka bir hoca gelmesi halinde otomatik olarak transfer listesi de değişecek. Takımdan gidecek ve kalacaklar için de zaman gerekiyor. Galatasaray'daki seçim, takımda şu anda birçok şeyi durdurmuş durumda. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ön elemesi sebebiyle sezon da mecburen erken açılacak.

(AKŞAM)



