Düğüm çözülüyor! İşte Falcao'nun açıklanacağı tarih

Galatasaray'ın teklifini kabul eden Radamel Falcao'nun Monaco'dan ayrılmak istediği vurgulandı. Her iki kulübün de anlaşma sağladığı ancak sonrasındaki süreçte Monaco'nun karar değiştirdiği ifade edildi.

Monaco'nun sözleşme yenilime önerisini geri çeviren Falcao, Fransız kulübünden gelen Galatasaray misillemesi ile hayal kırıklığına uğradı. Falcao'nun yerine yapılacak transferin maliyetini göz önüne alan Monaco, yıldız golcünün gidişine engel olmaya çalışıyor.

MONACO'DAN FALCAO AÇIKLAMASI

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, yeni transferlerin tanıtıldığı basın toplantında, "Wissem Ben Yedder'i transfer ettiğimiz için mutluyuz. Bu sezon iki forvetle oynama düşüncemiz var. Bu nedenle Falcao'yu da tutmak istiyoruz. O çok biri oyuncu. Burada harika iş çıkardı. Biz onunla birlikte Monaco'da bir tarih yazdık. Burada birçok gol attık ve çok iyi bir profesyonel." ifadelerini kullanmıştı.

BEN YEDDER: "FALCAO'NUN KALMASI MUTLU EDER"

Wissem Ben Yedder, "Falcao'nun Monaco'da kalma kararı vermesi beni mutlu eder. Olağanüstü bir oyuncu ve Monaco için çok önemli bir yeri var. Onunla birlikte özel şeyler başarabiliriz. Atacağımız gollerle Monaco'yu tekrar zirveye çıkarabiliriz." dedi.

