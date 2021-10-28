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Galatasaray'ın Feghouli ve Babel planı

28.10.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, maliyeti yüksek Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile Radamel Falco'ya uyguladığı formülle ocakta vedalaşmak istiyor.

Galatasaray'ın Feghouli ve Babel planı
Ryan Babel

Ryan Babel

HOL Hollanda
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Takımı gençleştiren Galatasaray’da kadro deiğişimi ocak ayında da devam edecek. Sarı-kırmızılılar yaşları ve maliyetleri nedeniyle sezon başında da ayrılığı gündeme gelen Sofiane Feghouli ile Ryan Babel’le vedalaşmak istiyor.

FALCAO TAKTİĞİ

Sezon başında Radamel Falcao ile fesih görüşmelerine imza atan ve Kolombiyalı golcünün yüzde 40 alacağından vazgeçip 3 milyon Euro karşılığında yollarını ayıran Galatasaray, benzer bir modeli Feghouli ile Babel için uygulamaya sokacak.

FEGHOULI VE BABEL'İN MALİYETİ

Haberde yıllık 3 milyon 850 bin Euro alan Feghouli ve 2.5 milyon Euro garanti ücreti olan Babel'e yarım sezonluk ücretlerinde indirime gitmeleri karşılığında bedelsiz olarak bonservisleri teklif edileceği belirtildi.

İki futbolcunun yarım sezonluk toplam maliyeti 3 milyon Euro’yu geçerken sarı kırmızılıların hedefi yüzde 30-40 bandında indirime gitmelerini sağlayıp bir kısım ödeme yaparak mayısı beklemeden iki isimle de vedalaşmak.

Galatasaray'da geçirdiği 5 sezonda 144 maçta görev yapan Feghouli 31 gollük katkı verdi. 34 yaşındaki Babel ise 74 maçta 13 gol kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Ryan Babel
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