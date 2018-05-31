Galatasaray'ın Florya arazisinin satışı yapıldı!

Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Öz Er-Ka İnşaat tarafından toplam 2 milyar 250 milyon TL bedelle kazanılan Florya arazisi ihalesinin imza töreni yapıldı.
EMLAK Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Öz Er-Ka İnşaat tarafından toplam 2 milyar 250 milyon TL bedelle kazanılan Florya arazisi ihalesinin imza töreni gerçekleştirildi. Emlak Konut’tan yapılan açıklamaya göre, Emlak Konut GYO tarafından ihalesi gerçekleştirilen ve Öz Er-Ka İnş. Tur. Elekt. Taah. Tic. ve San. AŞ tarafından toplam 2 milyar 250 milyon TL bedelle kazanılan Florya arazisi ihalesinin imza töreni, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş, Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener’in katılımıyla gerçekleşti.
5.1 MİLYARLIK İHALE
Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, Emlak Konut olarak daha güçlü ekonomi ve daha güçlü Türkiye için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, “2018’in ilk 5 ayında sektöre ve ekonomiye katkı sağlayacak 5,1 milyar TL değerinde ihaleyi başarıyla gerçekleştirdik” dedi. Kurum, bugün de gerek geçmişiyle gerek gelecek potansiyeliyle çok kıymetli olan Galatasaray Spor Kulübü’nün Florya arsası için imzaları attıklarını aktararak, “Böylesi değerli bir arazinin ihalesini başarıyla gerçekleştirmiş olmamız, ülkemize ve sektörümüze olan inancın bir göstergesidir. Bugün atılan imzaların ülkemize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum” değerlendirmesinde bulundu.
İSTANBUL’A YAKIŞIR PROJE
Öz Er-Ka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Keleş İstanbul’a yakışır bir projeyi hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını aktararak, “Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı Emlak Konut güvencesiyle gerçekleştireceğimiz bu projenin İstanbul için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Denize uzaklığı yaklaşık 700 metre, yapılması planlanan Millet Bahçesi’ne uzaklığı ise yaklaşık 500 metre olan, site içerisinde az katlı konutlarımızla önemli bir çalışmaya imza atıyoruz” ifadelerini kullandı. Proje içerisinde yeşil alanlar, okul ve dini tesislerin de yer alacağını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:
“Projemiz, halihazırda var olan Atatürk Havalimanı’nın yerine yapılması planlanan Millet Bahçesi’nin yapılmasıyla potansiyelini daha da artıracaktır. Öz Er-Ka İnşaat olarak biz bu hayali; doğa ile uyumlu, mimari, mühendislik ve malzeme seçimi yönüyle uluslararası isim yapmış sektörün liderleriyle çalışarak gerçeğe dönüştüreceğimizden dolayı mutluyuz, gururluyuz. Bu projede ayrıca ülke sporumuzun önemli camialarından Galatasaray Spor Kulübü ile iş yapmaktan büyük bir memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Atılan imzaların tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum.”
Galatasaray Spor Kulübü Gayrimenkul Geliştirme AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener ise “Florya” adının Galatasaray ile özdeşleşmiş bir bölge olduğuna işaret ederek, “Florya denilince herkes öncelikle Galatasaray tesislerini anımsar. Florya tesisleri bölgenin gelişmesine ciddi katkı vermiştir. Bundan sonrada Emlak Konut güvencesiyle Öz Er-Ka İnşaat’ın geliştireceği proje bölgeye katkılar verecektir” yorumunu yaptı.
9 FİRMA YARIŞTI
Florya arsası için Emlak Konut GYO tarafından yapılan gelir paylaşım ihalesinde 9 firma kıran kırana yarıştı. İhale sonunda en yüksek teklif Öz Er-Ka İnşaat’tan geldi. Şirket arsada hayata geçecek projeden 2 milyar 250 milyon lira toplam gelir bekliyor. Bu gelirin yüzde 37’sine denk gelen 832 milyon 500 bin lirayı da şirket payı olarak taahhüt etti. Taahhüt edilen şirket payının 237.8 milyonu Galatasaray’ın, yaklaşık 594.6 milyonu Emlak Konut’un olacak. Emlak Konut, Florya’daki Galatasaray’ın arsasına komşu 40 bin metrekarelik arsayı TOKİ’den 262 milyon 500 bin lira bedelle satın almıştı. Şirket her iki arsayı birleştirerek tek bir ihale yapma yolunu seçti. Bu sebeple; elde edilecek şirket payı gelirinin yaklaşık yüzde 71,43’ü Emlak Konut’a, yaklaşık yüzde 28,57’si ise Galatasaray Spor Kulübü’ne ait olacak. Söz konusu araziler Atatürk Ormanı ile Atatürk Havalimanı’nın ortasında kalıyor. 42 bin 383 metrekaresi konut alanı olan toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide 55 bin 98 metrekare inşaat alanı yer alıyor. Park, dini tesis, ilköğretim alanı da yer alan projede konutlar zemin artı 2 kat olarak inşa edilecek. İkiz, blok, sıralı ev veya teras ev şeklinde üretim yapılabilecek.
FLORYA PROJESİ
Satış toplam değeri: 2 milyar 250 milyon lira
Şirket payı: 832 milyon 500 bin lira (Bunun yüzde 71.43’i GS’nin, yüzde 28.57’si Emlak Konut’un)
GS payı: 237.8 milyon lira
Emlak Konut GYO payı: 594.6 milyon lira
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