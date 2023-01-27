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Galatasaray'ın Giresunspor maçı kadrosu açıklandı! Herkes Yusuf Demir'in neden kafileye dahil edilmediğini merak ediyordu, sebebi ortaya çıktı!

27.01.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de 45 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 21. haftada Bitexen Giresunspor'a konuk olacak. Deplasmandaki müsabakayı kazanması halinde galibiyet serisini 10 maça yükseltecek olan sarı - kırmızılılarda yeşil - beyazlılara karşı oynanacak olan maçın kadrosu açıklandı. 5 isim kafilede yer almazken, Yusuf Demir'in kadroda neden olmadığı sosyal medyada merak edilmişti. Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun kadroya alınmama sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Giresunspor maçı kadrosu açıklandı! Herkes Yusuf Demir'in neden kafileye dahil edilmediğini merak ediyordu, sebebi ortaya çıktı!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken; lider Galatasaray, 21. haftada Bitexen Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Çotanak Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak olan müsabakaya her iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanırken, 21 kişilik kadrolar da belli oldu.

BEŞ İSİM KAFİLEDE YER ALMIYOR

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Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre cezalı olan Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Yusuf Demir, Seferovic, Patrick van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almadı.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği 21 kişilik kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Lucas Torreira, Fredrick Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Emre Taşdemir, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Milot Rashica, Sergio Oliveira, Okan Kocuk, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı, Sacha Boey, Mauro Icardi.

YUSUF DEMİR NEDEN YOK?

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Galatasaray'ın sezon başında Rapid Wien takımından 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir'in Giresunspor maçı kafilesinde yer almamasının ardından sarı - kırmızılı taraftarlar, oyuncunun neden kadroda bulunmadığını sosyal medyada sorguladı.

Türk asıllı Avusturyalı futbolcunun dizindeki ağrı sebebiyle tedbir amaçlı kadroya alınmadığı öğrenildi.


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