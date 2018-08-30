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Galatasaray'ın grubu belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki grubu bugün belli oluyor. UEFA tarafından Fransa'nın Monaco şehrinde yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile gruplar belli olacak. Şampiyonlar Ligi play off turunda dün son maçlar oynandı ve torbalar kesinleşti. Peki Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray hangi torbadan kura çekimine giriyor? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray'ın grubu belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde grupları belirleyecek kura çekimi bugün belli oluyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray temsil edecek. Gruplara girmeye hak kazanan 26 takım arasında olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri, play off turunun sona ermesiyle kesinleşti. Play off turundan gelen son 6 takım ile toplamda 32 takım arasında yapılacak Şampiyonlar ligi kura çekimi ile 8 grup belirlenecek. Peki Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray hangi torbadan kura çekimine giriyor? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

UEFA tarafından resmi sitede açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 30 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimine Monaco'daki Grimaldi Forum ev sahipliği yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA'nın resmi sitesi üzerinden veya UEFA Youtube kanalından online canlı olarak takip edebileceğiniz Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Türkiye'den EuroSport kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY, KURA ÇEKİMİNE HANGİ TORBADAN KATILIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz olan Galatasaray, grup aşaması kura çekimine 4. torbadan katılacak. Galatasaray'ın geçtiğimiz yıllarda UEFA'dan aldığı ceza ve geçen sene Avrupa Ligi'ne erken veda etmesi nedeniyle son iki sezonunda takım puanı düştü. Bu puanların hesaplanması için de son 5 sezona bakılıyor.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Galatasaray, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, 1, 2 ve 3. torba takımları arasından seçilecek.

1.TORBA
Real Madrid
Atlético Madrid
Barcelona
Bayern München
Manchester City
Juventus
Paris Saint-Germain
Lokomotiv Moskva

2.TORBA
Borussia Dortmund 89.000
Porto 86.000
Manchester United 82.000
Shakhtar Donetsk 81.000
Benfica 80.000
Napoli 78.000
Tottenham Hotspur 67.000
Roma 64.000

3.TORBA
Liverpool 62.000
Schalke 62.000
Lyon 59.500
Monaco 57.000
Ajax 53.500
CSKA Moskva 45.000
PSV Eindhoven 36.000
Valencia 36.000

4.TORBA
Viktoria Plzeň 33.000
Club Brugge 29.500
Galatasaray 29.500
Young Boys 20.500
Internazionale Milano 16.000
Hoffenheim 14.285
Crvena zvezda 10.750
AEK Athens 10.000

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Şampiyonlar Ligi kura çekimine 32 takım katılacak ve kura çekimi ile sekiz grup belirlenecek. Devler Ligi'nde gruplardaki ilk maçlar 18-19 Eylül'de oynanacak. Bu tarihte başlayan Şampiyonlar Ligi maratonu 1 Haziran'da Atletico Madrid'in yeni stadı olan Wanda Metropolitano stadında oynanacak.

18/19 Eylül: Grup aşaması 1. maçlar
2/3 Ekim: Grup aşaması 2. maçlar
23/24 Ekim: Grup aşaması 3. maçlar
6/7 Kasım: Grup aşaması 4. maçlar
27/28 Kasım: Grup aşaması 5. maçlar
11/12 Aralık: Grup aşaması 6. maçlar

17 Aralık: Son 16 turu kura çekimi
12/13/19/20 Şubat: Son 16 turu ilk maçları
5/6/12/13 Mart: Son 16 turu rövanş maçları
15 Mart: Çeyrek final ve yarı final kura çekimi
9/10 Nisan: Çeyrek final ilk maçları
16/17 Nisan: Çeyrek final rövanş maçları
30 Nisan/1 Mayıs: Yarı final ilk maçları
7/8 Mayıs: Yarı final rövanş maçları

Saturday 1 Haziran: Final – Estadio Metropolitano, Madrid

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