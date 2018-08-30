Galatasaray'ın grubu belli oluyor! Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi'nde grupları belirleyecek kura çekimi bugün belli oluyor. Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray temsil edecek. Gruplara girmeye hak kazanan 26 takım arasında olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri, play off turunun sona ermesiyle kesinleşti. Play off turundan gelen son 6 takım ile toplamda 32 takım arasında yapılacak Şampiyonlar ligi kura çekimi ile 8 grup belirlenecek. Peki Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray hangi torbadan kura çekimine giriyor? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

UEFA tarafından resmi sitede açıklanan bilgilere göre Şampiyonlar Ligi kura çekimi, 30 Ağustos Perşembe günü TSİ 19.00'da yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimine Monaco'daki Grimaldi Forum ev sahipliği yapacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

UEFA'nın resmi sitesi üzerinden veya UEFA Youtube kanalından online canlı olarak takip edebileceğiniz Şampiyonlar Ligi kura çekimi için Türkiye'den EuroSport kanalından canlı olarak yayınlanacak.