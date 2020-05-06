Galatasaray'ın gündeminde olan Mert Hakan için resmi açıklama geldi!

Süper Lig'in flaş ekibi Demir Grup Sivasspor'un yükselen yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın adı Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor. Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmelerinin sona erecek olmasından dolayı arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu için bir süredir temaslarını hızlandırmıştı. Öyle ki, Mert Hakan Yandaş'ın da Galatasaray'da forma giymek istediği ve sezon sonu için sarı-kırmızılı takımla ön protokol imzaladığı öne sürülmüştü.

AÇIKLAMA GELDİ!

Radyospor'a konuşan Sivasspor idari menajeri Oray Baykal, Süper Lig'in mevcut durumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray iddialarına ilişkin gündem yaratacak sözler söyledi.

Oray Baykal, "Zor bir karardı. Ülkenin geçirdiği zorlu süreç hepimizi yordu ancak biz futbolu özledik. Bir an önce sahaya inip bu ligi bitirmek istiyoruz ancak ortada gerçekler de var. TFF'nin açıkladığı kararlar çerçevesinde hazırlıklarımızı yapacağız. Başkanın açıklamasından 10 farklı senaryo olduğunu anladık. Deplasmanlara gitmek çok zor çünkü uçakların durumu belli değil." dedi.