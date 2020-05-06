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Galatasaray'ın gündeminde olan Mert Hakan için resmi açıklama geldi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.05.2020 21:52 | Son Güncelleme

Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları başladı. Buna göre Sivasspor'un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı gündemine alan sarı-kırmızılıların oyuncuyla ön protokol imzaladığı iddia edildi. Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Sivasspor'dan konuyla ilgili flaş açıklamalar geldi.

Süper Lig'in flaş ekibi Demir Grup Sivasspor'un yükselen yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın adı Galatasaray'ın gündeminden düşmüyor. Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmelerinin sona erecek olmasından dolayı arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcu için bir süredir temaslarını hızlandırmıştı. Öyle ki, Mert Hakan Yandaş'ın da Galatasaray'da forma giymek istediği ve sezon sonu için sarı-kırmızılı takımla ön protokol imzaladığı öne sürülmüştü.

AÇIKLAMA GELDİ!

Radyospor'a konuşan Sivasspor idari menajeri Oray Baykal, Süper Lig'in mevcut durumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Mert Hakan Yandaş ve Galatasaray iddialarına ilişkin gündem yaratacak sözler söyledi.

Oray Baykal, "Zor bir karardı. Ülkenin geçirdiği zorlu süreç hepimizi yordu ancak biz futbolu özledik. Bir an önce sahaya inip bu ligi bitirmek istiyoruz ancak ortada gerçekler de var. TFF'nin açıkladığı kararlar çerçevesinde hazırlıklarımızı yapacağız. Başkanın açıklamasından 10 farklı senaryo olduğunu anladık. Deplasmanlara gitmek çok zor çünkü uçakların durumu belli değil." dedi.

"MERT HAKAN'IN GALATASARAY İLE ANLAŞMA İHTİMALİ YOK!"

İsimleri Galatasaray ile anılan Mert Hakan ve Emre Kılınç için de konuşan Oray Baykal, "Mert Hakan'ın Galatasaray'la anlaşma ihtimali yok. Bu etik olarak doğru değil. Biz şampiyon olursak oyuncular bizimle devam edebilir. Bu oyuncuların tek istedikleri ligi en iyi yerde bitirmek. Biz oyunculara bunları soruyoruz. Yok öyle bir şey demekten kendileri sıkıldılar. TFF kurallarında bu yazılı. Oyuncular sözleşmeleri bitmeden anlaşma yapamazlar. Oyuncularımızın motivasyonunda bir eksilme yok. Milli Takım hedefleri var. Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar." dedi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
CANSIN SIVASSSSSS...
cinconun her zaman yaptığı hareketler bunlar. rakip takımın oyuncusunu ayartmak.
Bırakın dümeni hep aynı film
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