Galatasaray'ın gündemindeki Fernandinho: Manchester City'de kalacağım

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Fernandinho, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.Ocak 2020'de Manchester City ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fernandinho, transfer haberleriyle ilgili olarak, "20 yaşında Ukrayna'dan ayrıldım. 15 sene oldu ve yeterince uzun bir zaman. Yıllar ilerledi ve futbola devam etmek de her sezon zorlaşıyor, çünkü vücudum da değişime uğruyor. Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmem var. Bu sözleşmeye sonuna kadar bağlıyım. Bittikten sonra Manchester City ile oturup konuşacağız ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

"BİR GÜN BREZİLYA'YA DÖNECEĞİM"

Ülkesine ve yetiştiği kulüp olan Atletico Paranaense'ye geri dönmek isteyip istemediğine dair gelen soruya Fernandinho, "Açıkçası, Brezilya'ya geri dönmek bir ihtimal. Ara ara bunu kuvvetli biçimde düşünüyorum. Böyle bir transferi sadece finansal açıdan ele almam. Çocuklarım büyüyorlar ve başka bir kültürdeler. Kendi kültürlerini öğrenmeleri gerekiyor. Şüphe yok ki, doğru zamanda böyle bir transferin gerçekleşeceğine inanıyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

2013'TE 40 MİLYON EURO BONSERVİSLE İMZA ATTI

2005'te Atletico Paranaense'den Shakhtar Donetsk'e 7.8 milyon euro bonservisle transfer olan 35 yaşındaki Fernandinho, 2013 yazında 40 milyon euro karşılığı Manchester City'e geçti. Stoper, ön libero ve sağ bek mevkilerinde görev alan Fernandinho, Manchester City formasıyla 314 maça çıktı ve 23 gol atıp 26 asist yaptı.

