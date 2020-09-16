SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın gündemindeki Fernandinho: Manchester City'de kalacağım

Galatasaray'ın gündemindeki Fernandinho: Manchester City'de kalacağım

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.09.2020 22:15 | Son Güncelleme

Orta sahasına takviye yapmak isteyen Galatasaray'da son olarak Fernandinho gündeme gelmiş ve bu gelişme taraftarı heyecanlandırmıştı. Brezilyalı yıldız yaptığı açıklamada, sezonu Manchester City'de tamamlayacağını söyleyerek transfer kapısını kapattı.

Galatasaray'ın gündemindeki Fernandinho: Manchester City'de kalacağım

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Fernandinho, geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.Ocak 2020'de Manchester City ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Fernandinho, transfer haberleriyle ilgili olarak, "20 yaşında Ukrayna'dan ayrıldım. 15 sene oldu ve yeterince uzun bir zaman. Yıllar ilerledi ve futbola devam etmek de her sezon zorlaşıyor, çünkü vücudum da değişime uğruyor. Manchester City ile 1 yıl daha sözleşmem var. Bu sözleşmeye sonuna kadar bağlıyım. Bittikten sonra Manchester City ile oturup konuşacağız ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

"BİR GÜN BREZİLYA'YA DÖNECEĞİM"

Ülkesine ve yetiştiği kulüp olan Atletico Paranaense'ye geri dönmek isteyip istemediğine dair gelen soruya Fernandinho, "Açıkçası, Brezilya'ya geri dönmek bir ihtimal. Ara ara bunu kuvvetli biçimde düşünüyorum. Böyle bir transferi sadece finansal açıdan ele almam. Çocuklarım büyüyorlar ve başka bir kültürdeler. Kendi kültürlerini öğrenmeleri gerekiyor. Şüphe yok ki, doğru zamanda böyle bir transferin gerçekleşeceğine inanıyorum." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

2013'TE 40 MİLYON EURO BONSERVİSLE İMZA ATTI

2005'te Atletico Paranaense'den Shakhtar Donetsk'e 7.8 milyon euro bonservisle transfer olan 35 yaşındaki Fernandinho, 2013 yazında 40 milyon euro karşılığı Manchester City'e geçti. Stoper, ön libero ve sağ bek mevkilerinde görev alan Fernandinho, Manchester City formasıyla 314 maça çıktı ve 23 gol atıp 26 asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Galatasaray, Neftçi maçına hazırGalatasaray, Neftçi maçına hazır
F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Yılın bombası resmen patlıyor!
Yılın bombası resmen patlıyor!
Galatasaray'da flaş transfer! Resmen açıklandı
Galatasaray'da flaş transfer! Resmen açıklandı
Belhanda'nın talebi Galatasaray'ı çıldırttı!
Belhanda'nın talebi Galatasaray'ı çıldırttı!
Cengiz, İngiliz devine transfer oluyor!
Cengiz, İngiliz devine transfer oluyor!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
Galatasaraylı yıldıza dev teklif!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
G.Saray'da 3 ayrılık birden! Terim şokta...
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
gelmezzz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın gündemindeki Fernandinho: Manchester City'de kalacağım
Fernandinho'dan Galatasaray'a transfer olacak mı?
Galatasaray, Neftçi Bakü maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Neftçi maçına hazır
Roma’dan Marcao’ya 12 milyon Euro’luk teklif!
Rekor bonservis! İtalyan devinden teklif var...
Fatih Terim'den transfer itirafı! ''Olmazsa bu kadro ile..."
Fatih Terim'den transfer açıklaması
Belhanda, Galatasaraylı yöneticileri çıldırttı!
Belhanda'nın talebi Galatasaray'ı çıldırttı!
Abdurrahim Albayrak: Transfer edilecek isimler olacak
Albayrak'tan transfer müjdesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.