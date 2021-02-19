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Galatasaray'ın hedefindeki isim Ömürcan Artan

19.02.2021 14:41 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın hedefindeki isim Ömürcan Artan

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden hız veren Galatasaray'da hedef sağ bek transferi... Aslan listesine Gençlerbirliği'nin 1999 doğumlu sağ beki Ömürcan Artan'ı ekledi.

1999 doğumlu sağ bek Ömürcan Artan Galatasaray yolunda. Teknik heyetten Necati Ateş'in önerisi üzerine harekete geçilirken, genç oyuncunun sezon sonunda bonservisi de elinde olacak. Futbolcuların artık geçmişine değil geleceğine yatırım yapan Galatasaray'dan bir genç oyuncu hamlesi daha geldi.

Gençlerbirliği'nin 1999 doğumlu sağ beki Ömürcan Artan'ı yakından takip eden Galatasaray yardımcı antrenörü Necati Ateş, genç oyuncunun transfer edilmesi yönünde rapor verirken, Ömürcan'ın sezon sonu Florya'nın yolunu tutması için mutabakata varıldı.

Geçen sezon Hacettepe'de kiralık olarak oynayan ve 24 maça çıkan genç sağ bek 1 gol kaydetmişti. Gençlerbirliği alt yapısından yetişen ve Süper Lig deneyimi yaşayan Ömürcan Artan, şu ana kadar 6 lig, 2 kupa mücadelesinde forma giydi. Ömürcan, Sivasspor maçında asist yapmıştı.

(AJANSSPOR)

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