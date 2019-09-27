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Galatasaray'ın hesabını hackleyen kişi Ryan Babel çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2019 18:00 | Son Güncelleme

Galatasaray - Fenerbahçe, derbisi öncesi sarı-kırmızılı kulübün Instagram hesabından "Hesabımız hacklendi" paylaşımı yapıldı. Hesabı hackleyen kişinin ise Ryan Babel olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'ın hesabını hackleyen kişi Ryan Babel çıktı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 1 gün kala Sarı-Kırmızılı kulübün Instagram hesabından ilginç bir paylaşım geldi.

"Hesabımız hacklendi" ifadesini kullanılan paylaşımın ardından nasıl bir açıklama ya da gönderi geleceği büyük merak konusu oldu.

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Mesajdan birkaç dakika sonra ise hesabı ele geçiren kişi ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'ın hesabından "Hesabınız benim tarafımdan ele geçirildi" yazan bir video paylaştı.

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Babel daha sonra da takım arkadaşlarının antrenman anlarından görüntüleri paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ryan babel

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