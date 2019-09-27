Galatasaray'ın hesabını hackleyen kişi Ryan Babel çıktı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisine 1 gün kala Sarı-Kırmızılı kulübün Instagram hesabından ilginç bir paylaşım geldi.

"Hesabımız hacklendi" ifadesini kullanılan paylaşımın ardından nasıl bir açıklama ya da gönderi geleceği büyük merak konusu oldu.

Mesajdan birkaç dakika sonra ise hesabı ele geçiren kişi ortaya çıktı. Yıldız futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'ın hesabından "Hesabınız benim tarafımdan ele geçirildi" yazan bir video paylaştı.

Babel daha sonra da takım arkadaşlarının antrenman anlarından görüntüleri paylaştı.

