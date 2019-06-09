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Galatasaray'ın Juan Mata ile görüştüğü iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.06.2019 17:22 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için Sneijder tipi deneyimli bir oyuncu arayan Galatasaray, Manchester United ile mukavelesi biten İspanyol yıldızla görüşüyor. Mata'yı Newcastle de istiyor ancak sarı-kırmızılılar bir adım önde.

Galatasaray'ın Juan Mata ile görüştüğü iddia edildi

Galatasaray yeni sezonda 10 numara pozisyonuna güçlü bir oyuncu almak için yaptığı çalışmalar sonucunda, Juan Mata'da karar kıldı. Galatasaray yeni sezonda 10 numara pozisyonuna güçlü bir oyuncu almak için yaptığı çalışmalar sonucunda, Juan Mata'da karar kıldı. Akşam Gazetesi'nde "Yeni Sneijder, Juan Mata" başlığıyla verilen haber şu şekilde...

Geçen sezon Manchester United'la kötü bir dönem geçiren Juan Mata'nın sözleşmesi sezon sonunda yenilenmedi.

Manchester United ile toplam 32 maça çıkan ve 6 gol atıp, 4 de asist yapan 31 yaşındaki tecrübeli isim, sezon sonunda Kırmızı Şeytanlar'la yollarını ayırdı. Şimdi bonservisi elinde olan Mata'nın talibi çok. Ancak İspanyol yıldızla çok ciddi şekilde temasta bulunan iki kulüp var. Bunlardan biri Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United, diğeri de Galatasaray...

FATiH TERiM'İN DE İLK TERCİHİ

Geçen sezon Premier Lig'i düşme potasının hemen üzerinde tamamlayan ve Avrupa Kupaları'na katılamayan Newcastle United, İspanyol yıldızla kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ancak Mata, Avrupa kupalarında olmayan İngiliz ekibine sıcak bakmıyor.

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray bu açıdan rakibine göre daha avantajlı konumda. Bonservisi elinde olan Mata'ya yüklü bir ücret teklif edildiği ve beklemeye geçildiği öğrenildi. Büyük gizlilik içinde yürütülen transfer çalışmalarından sonuç alınamazsa, alternatif isimlerle temasa geçilecek. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim'in de ilk tercihinin Mata olduğu belirtiliyor.

(Akşam)

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