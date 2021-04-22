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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

22.04.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Antalyaspor maçı kamp kadrosunda Radamel Falcao, DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed yer almadı.

Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray, Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için Antalya Belek'te kampa girecek.

Sarı-kırmızılılar bugün özel bir uçuşla Antalya’ya hareket edecek ve ilk antrenmanı yapacak. Antalyaspor maçı kamp kadrosunda Radamel Falcao, DeAndre Yedlin, Henry Onyekuru ve Mustafa Muhammed yer almadı. Sakatlığını atlatan Martin Linnes ise kadroda bulunuyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in Antalyaspor maçı kamp kadrosuna dahil ettiği futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli ve Fatih Öztürk"

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
birde utanmadan kampa gidiyorlar.Terim kendine gel nereden çıkardın kampı zaten rezilmi rezil top oynatıyorsun Antalya sizin için tatil olacak çünkü iddia kalmadı takım sezon sonunu orta sıralarda tamamlar.Boşuna çaba sarfetmeyin.takımın tamamını süresiz kadro dışı bırakacaksın paf takımıyla yola devam.taraftar desteğini çek boşuna paraların gidiyor bu zibidilere 5 kuruşumu vermem.Birkere Fatih Terim teknik kadro,ve yönetim kadrosu istifa etsin zaten takım şampiyon olduğu yıl dahil iyi futbol oynamıyordu hakemlerle şampiyon olunmuştu.sil baştan kurun takımı
babel oynamazsa kazanabiliriz,

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