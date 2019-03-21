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Galatasaray'ın Melih İbrahimoğlu ile ilgilendiği iddia edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.03.2019 21:17 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı! Galatasaray ve Inter'in Rapid Wien takımında forma giyen Melih İbrahimoğlu ile ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray'ın Melih İbrahimoğlu ile ilgilendiği iddia edildi

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da, bir yandan da gelecek sezonun transfer planlaması için çalışmalar devam ediyor. Sezon sonunda kadrosuna Türk ve gurbetçi oyuncu takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray scout ekibi sürpriz bir ismi göz hapsine aldı.

Rapid Wien Kulübünde forma giyen Melih İbrahimoğlu, Galatasaray'ın radarına girdi. Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebilen Melih İbrahimoğlu'nun performans ve tüm verilerini Galatasaray scout ekibinin yakından takip ettiği öğrenildi. Rapid Wien Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 18 yaşındaki oyuncu sezon başında Inter Milan Kulübünün de radarına girmişti. Melih'i, İtalyan devinin scout ekibinin de yakından takip ettiği öğrenildi.

İTALYANLAR "YENİ ÖZİL" DİYOR

İtalyan basınında yer alan haberlerde ise genç futbolcudan "Yeni Mesut Özil" olarak bahsedildi. Yetenekli futbolcunun Inter'in de takibi altında olduğu ifade edildi.

Avusturya'da Rapid Wien altyapısında futbola başlayan Melih İbrahimoğlu, Avusturya temsilcisinin ikinci takımında bu sezon 19 resmi maça çıktı ve 6 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

(FutbolArena)

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Galatasaray Melih İbrahimoğlu

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