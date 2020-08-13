Galatasaray'ın mobil uygulaması çıkıyor

Galatasaray Kulübü, taraftarlarına daha yakın olabilmek hedefiyle resmi mobil uygulamasını hayata geçiriyor.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, mobil uygulamada, futbol takımı başta olmak üzere tüm branşlardan perde arkası görüntüler, anlık bilgilendirmeler, röportajlar, anketler, yarışmalar, detaylı istatistikler ve canlı maç takipleri yer alacak.
Mobil uygulama üzerinden yapılacak üyelik satışlarıyla da kulübe gelir kazandırılması hedefleniyor. Üyelere özel sürpriz, fırsat, hediye ve yeni sezon ürünlerinde yüzde 10 indirimin de olacağı uygulamanın test sürümü, ilk olarak Avrupa'daki taraftarlar için dün hayata geçirildi. Uygulamanın yakında Türkiye'den de indirilebileceği kaydedildi. (AA)
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