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Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.11.2018 21:44 | Son Güncelleme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde revizyona gidiyor. Sakatlıklarını atlatan Serdar Aziz, Onyekuru ve Eren Derdiyok'u sahaya sürmeye hazırlanan Fatih Terim, Ozan Kabak'tan da vazgeçmiyor.

İşte Fatih Terim'in muhtemel Fenerbahçe 11'i;

Galatasaray'ın muhtemel Fenerbahçe derbisi 11'i

1 / 11

FERNANDO MUSLERA

FERNANDO MUSLERA
2 / 11

MARTIN LINNES

MARTIN LINNES
3 / 11

OZAN KABAK

OZAN KABAK
4 / 11

SERDAR AZİZ

SERDAR AZİZ
5 / 11

ÖMER BAYRAM

ÖMER BAYRAM
6 / 11

BADOU NDIAYE

BADOU NDIAYE
7 / 11

RYAN DONK

RYAN DONK
8 / 11

GARRY RODRIGUES

GARRY RODRIGUES
9 / 11

YOUNES BELHANDA

YOUNES BELHANDA
10 / 11

HENRY ONYEKURU

HENRY ONYEKURU
11 / 11

EREN DERDİYOK

EREN DERDİYOK
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Galatasaray fatih terim muhtemel 11 Spor Toto Süper Lig derbi Fenerbahçe

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